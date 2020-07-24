Привычки из СССР, от которых давно пора избавляться 

Привычка — вторая натура. И с течением времени от некоторых из них определенно стоит избавляться. Некоторые остаются с нами довольно долго, хотя понятие "нормального" поведения давно поменялось. О некоторых из дурных привычек времен СССР — в материале "Рамблера".

Раздавать советы

СССР, как известно, была страна советов. Над этим посмеивалось не одно поколение людей, выросших на советском и постсоветском пространстве. Но сейчас влезать в жизнь другого человека и рассказывать ему, как лучше стоит сделать по вашему мнению — признак дурного воспитания и отсутствия понимания границ. Если человек не просил совета и не интересовался вашим мнением, то выражать свою точку зрения нужно крайне сдержанно, особенно, если она сильно отличается.

Развешивать во дворе белье

Раньше сушить вещи прямо на детской площадке считалось чем-то совершенно нормальным, теперь же это скорее исключительная особенность определенных жильцов. Лучше купить раскладную сушилку для белья или сделать специальные вешалки для сушки вещей в ванной или на балконе, а не показывать ваш прекрасный спальный комплект на обозрение всего двора.

Никогда не улыбаться

Пожалуй, основная характерная черта любого советского человека. Даже на фотографиях времен СССР можно найти подавляющее большинство хмурых и неулыбчивых людей. Да, жизнь была непростая, и каждый день нас ждут новые сложности, но стоит попытаться скрасить серость будней и улыбаться хотя бы немного почаще!

Собирательство

Привычка хранить ворох ненужных вещей на всяких случай — самая что ни на есть советская. В СССР действительно был дефицит определенных товаров, поэтому прежде, чем что-то выкинуть, приходилось несколько раз подумать. Сейчас же такой проблемы нет, поэтому заведите привычку каждый месяц-два перебирать свои полки с малоиспользуемыми вещами. Если вы не прикасались к ним в последний год, вероятно, они вам не нужны. Освободите пространство и почувствуйте, насколько становится легче дышать!