Вопросы, на которые мало кто сможет ответить 

Мы часто переоцениваем собственные возможности. Особенно умственные способности. Знать все на свете нельзя, хотя многие иногда делают вид, что могут ответить буквально на любой вопрос. Вынуждены вас огорчить, есть масса, на первый взгляд, очень простых вопросов, на которые мало кто сходу может запросто ответить. "Рамблер" публикует некоторые из них. Конечно, с ответами.

Почему буквы на клавиатуре расположены не в алфавитном порядке?

Такое расположение перекочевало на современные устройства с печатных машинок. Надо отметить, что там буквы были расположены изначально как раз в алфавитном порядке, но при быстрой печати соседние рычаги путались, поэтому буквы, которые часто употребляются вместе, решили разнести в разные стороны.

Почему морожено делают в вафельном стаканчике?

Первые вафельные стаканчики появились еще в 18 веке, но лишь в начале прошлого столетия это лакомство стало доступно всем. Поначалу же на улицах продавали десерт в стеклянных стаканчиках, которые покупатель возвращал после того, как съедал холодное лакомство. Как-то одному продавцу пришла в голову идея помещать мороженое в вафельные стаканчики, которые возвращать не требовалось.

Что будет, если вообще не моргать?

В реальности это невозможно. Даже если человек контролирует этот процесс, то рано или поздно он всё равно моргнёт. Моргание позволяет увлажнить слизистую глаз, если долго не моргать, то она начнёт пересыхать, и это станет доставлять дискомфорт.