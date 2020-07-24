Богачи испугались и начали скупать острова

Богачи бросились скупать частные острова, чтобы спрятаться там от пандемии коронавируса. Наиболее популярными направлениями оказались южная часть Тихого океана, Карибы, а также отдаленные части США и Европы. Об этом пишет Financial Times.

При этом продавцы утверждают, что «если вы можете позволить себе очень хорошую машину, вы можете купить остров». Например, у побережья Финляндии есть объект меньше чем за 100 тысяч евро (8,4 миллиона рублей).

По словам риелторов, пандемия заставила людей пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи.

«Владеть островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди стремятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию», — сказал один из них.

Одним из самых привлекательных лотов, как отмечает издание, является остров Маи, на котором расположено 13 гектаров тропических садов. Остров стоит несколько миллионов долларов и позиционируется как идеальное место для побега от инфекции.