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Чуваши и марийцы произошли от шумеров: так ли это на самом деле 

Кириллица 23 минуты назад
Откуда появился чувашский народ
Фото: Кириллица
Откуда появились чуваши, доподлинно неизвестно, их история, как и история других народностей уходит корнями в тёмные века, когда народы переселялись с континента на континент, возникали и падали могучие империи.
У каждого народа есть свои истории о прохождении от великих предков, которые маститые ученые называют фолк-стори. Такие истории всегда были и будут не только у чувашей, но и у татар и у русских.

Фантазии или реальность

Высказывания об исключительности истории чувашского народа появились в начале XX века, после становления нового строя; время требовало, чтобы чуваши не оставались в стороне. Переосмысливая прошлое, некоторые историки начали говорить о том, что именно чуваши первыми заселили регион Волги и Камы, и что именно они и только они стояли у истоков образования Волжской Булгарии.
Другие высказывали гипотезы о том, что чуваши — не тюрки, а выходцы из Центральной Азии, их предки — не кто иные, как шумеры. Толчок к появлению такой идеи дал советский лингвист Николай Марра, который считал, что самоназвание народа «чаваш» весьма близко соотносится с названием «шумар», «шумер».
Теорию Николая Марра продолжил наш современник Геннадий Егоров, который в своих книгах отслеживает происхождение чувашей от шумеров. По его мнению, основанному на схожести слов чувашского и шумерского языков, начиная с XI века и до III века до н. э. некоторые группы шумеров через Средиземноморье и Анатолию, добрались до территории современной Румынии, где продолжали писать клинописью, а вторая группа была вытеснена в Азию, затем на Кавказ, ушла на север и заселила долины рек Камы и Волги; сюда же пришли потомки шумеров из Румынии.
Опираясь на лингвистку, Егоров доказывает, что язык шумеров — это чувашский язык, который за тысячелетия почти не изменился и не имеет никакого отношения к тюрскому языку. По его теории, высокоразвитые шумеры пришли на север, одаривая местные народы высокой культурой, и создали гомогенное государство Булгарию, которая процветала вплоть до татаро-монгольского нашествия.

Он такой не один

Егоров не один считает свой народ потомками шумеров, представители других этносов тоже претендуют на такую роль, например, ближайшие соседи чувашей — татары. Правда, они совершенно не отрицают, что их язык имеет тюрское происхождение, и основывают свою гипотезу тоже на схожести слов.
На том же самом основывает происхождение тюрских народов Средней Азии от шумеров казахский писатель Олжас Сулейменов — он нашел не менее шестидесяти слов в шумерском языке, которые схожи с тюрскими. Например «ада» означает отец, а «уд» — дерево, слово «ере» — похоже на тюрское слово «муж» и так далее. От этой схожести слов Сулейменов приходит к выводу, что шумерский и тюрский языки могут иметь общие корни.
При этом никто не отрицает, что какая-то часть шумеров действительно могла уйти в Среднюю Азию из-за вторжения в Месопотамию врагов, и это подтверждают находки шумерского воинского шлема на холме Кара-Тепе близ Термеза в Узбекистане, который датируется IV веком до н.э. и другие археологические артефакты.

Мнение антропологов

Антропологи считают, что примерно у 10% чувашей доминируют черты монголоидной расы, а треть из этих 10% — почти чистые монголоиды, около 64% народа представляют собой смешанный монголоидно-европеодный тип, а остальные чуваши — европеоиды.
Как считают ученые из Оксфорда, чуваши действительно имеют в предках какой-то очень древний народ из Восточной Азии, но при этом у них есть сильная примесь европейкой крови домонгольского периода. Причем, смешивание это произошло в I тысячелетии, то есть связать это можно даже с гуннами.
Согласно последним исследованиям генетиков, потомков шумеров можно выявить по трем гаплогруппам: профессор Анатолий Клёсов считает, что маркером шумеров являются гаплогруппы R1b или R1b1a2, а другие генетики — что потомков шумер можно найти по гаплогруппе J2. Согласно исследованиям ученых, у чувашей гаплогруппа R1b встречается только у 3,8%, а гаплогруппа J2 не встречается вовсе.
Официальная наука считает гипотезу происхождения чувашей от шумеров фантазиями, и связывает этногенез народа с тюрками, вышедшими из Азии, которые ассимилировали местное финно-угорское население.
Есть интересные результаты исследований генетической связи чувашей и марийцев. Московские генетики в 1997 году обнаружили у этих народов одинаковое генетическое заболевание гипотрехоз — врожденное облысение. Оно связано с мутацией участка гена LIPH на третьей хромосоме.
Гипотрихоз бывает у одного чувашского ребенка на 1300 детей и у одного марийского младенца на 2700 детей. Ученые считают, что общие предки этих народов сумели выжить после татаро-монгольского нашествия и дали начало чувашам и марийцам; по стечению обстоятельств, именно они и были носителями гипотрихоза. Это открытие говорит и о том, что и марийцы, и чуваши до середины века XX века почти не смешивались с другими народами.
Кроме теории тюрского происхождения, существуют гипотезы о происхождении чувашей от хазаров, древних аваров и гуннов.
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