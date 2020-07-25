Какой меч японские самураи боялись больше всего 

К началу ХХ века холодное оружие показало свое бессилие перед постоянно эволюционирующим огнестрелом. В регулярных армиях длинные клинки остались у офицеров, как символ статуса, да у кавалерии, теснимой с исторической сцены шквальным пулеметным огнем. Простые солдаты довольствовались ножами и штыками, как оружием последней надежды. Но все же был меч, который не ушел в прошлое и не превратился в декоративный атрибут. Это китайский меч Дадао, тяжелый и мощный, способный при должном обращении перерубать противника пополам.

Путь Да Дао

Этот меч был широко распространен в Китае. В приблизительном переводе китайское название Дадао означает «большой клинок». Он действительно был большим и тяжелым. Широкий и слегка изогнутый, меч был выкован таким образом, что центр тяжести находился в верхней части. Это позволяло придать максимальную энергию рубящему удару. Рукоятка была длинной для удобного хвата двумя руками, а у основания было сделано кольцо, через которое продевали веревку. Боец продевал кисть в верёвочную петлю и уже не мог потерять свой тяжелый меч иначе, чем с собственной рукой.

Дадао не предназначался для фехтования — некогда было учить тонким премудростям тысячи солдат, еще вчера пахавших землю. Специально для подготовки солдат 29 китайской армии мастер стиля пигуацюань Ма Фен Ту разработал систему, которую можно перевести как «восемь ударов клинком, чтобы сокрушить передовую линию обороны». На практике бойцы чаще всего использовали всего два основных удара.

Первым был размашистый удар по диагонали снизу, который отбивал оружие противника в сторону. Второй — суть продолжение первого: когда вознесённый меч начинал обратный путь и разрубал противника от плеча до груди или сносил голову. Впрочем, были мастера, искусно владевшие Дадао, способные противостоять разному оружию. Но применять такие знания удавалось лишь ограниченно, когда речь шла об индивидуальной схватке, а не о массовом сражении.

Почему же Дадао стал так популярен? Во многом дело определил исторический контекст. Китай начала ХХ века — это ослабленное войнами государство с неразвитой промышленностью. Даже спички там назывались ян хуо — «иностранный огонь». Огнестрельного оружия своего производства было крайне мало, а закупить за рубежом не получалось из-за проблем в экономике.

На этом фоне войска обильно вооружали мечами. Дадао можно было производить в любой кузнице, а широкий толстый клинок нивелировал низкое качество металла.

Убийца катан

Как показала боевая практика, Дадао не только компенсировал дефицит огнестрела, но и в некоторых ситуациях работал более эффективно. Особенно ярко это проявилось в войне Китая с Японией. Меч Дадао даже прозвали убийцей катан — мечей, которые носили японские офицеры.

Эта слава была завоевана в 1931—1933 годах, когда шли ожесточенные бои с японцами вдоль Великой Китайской стены. Катаны, массово выпускаемые для нужд армии, были уже не того качества, что их предшественницы ручной работы. Мощный удар Дадао легко ломал катану — символ офицерской власти в японской армии, внушая рядовым солдатам суеверный страх. Особенно прославились этим китайцы, воевавшие в 29 корпусе, которые держали оборону на восточном отрезке стены. Нападая из засад и устраивая дерзкие ночные вылазки, они приводили японцев в ужас и часто обращали их в бегство.

В феврале 1933 года генералу Сун Чжэюаню, который командовал 29 армией, была поручена охрана Пика Счастья — одного из важных проходов в Великой стене. Квантунская армия японцев, штурмовавшая китайские укрепления, была лучше вооружена и более многочисленна. После изматывающих боев генерал Сун Чжэюань пошел на отчаянный шаг. Он решил провести ночную контратаку. Около 500 китайских бойцов, вооруженные Дадао и пистолетами, разделились на две группы и внезапно напали на лагерь противника с разных сторон. Им удалось застигнуть японцев врасплох. Сперва атакующие старались соблюдать тишину и рубили противника холодным оружием, а когда поднялась тревога, пустили в ход пистолеты. Более тысячи японских солдат были убиты, а китайцам удалось захватить 10 пулеметов и уничтожить десяток машин с боеприпасами.

Меч Дадао еще не раз показал себя в этой войне. Ему не было равных в окопных схватках. Дело в том, что у японцев на вооружении стояла винтовка Arisaka длиной 127,5 сантиметров. При среднем росте японского пехотинца в 160 сантиметров ему было трудно дотянуться до затвора, не отрывая приклада от плеча. Приходилось опускать винтовку для каждой перезарядки, что значительно снижало темп стрельбы и давало больше времени атакующим китайцам на сближение с противником. Те, в свою очередь, как раз делали ставку на ближний бой с применением Дадао. Японские солдаты в рукопашной использовали винтовку с примкнутым штыком. Винтовка фактически становилась копьем, которым неудобно орудовать в тесных окопах. Когда противники оказывались лицом к лицу, обычно побеждал тот, у кого в руках был меч Дадао.