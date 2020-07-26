Почему кошки сходят с ума от кошачьей мяты 

Если ваша кошка не может перестать играть с игрушкой, извивается и натирает свою мордочку, скорее всего, на нее подействовала кошачья мята. В материале "Рамблера" разбираемся, почему кошки не могут оставаться к ней равнодушными.

Котовник лимонный, он же кошачья мята, может по-разному воздействовать на пушистых. Если дать коту понюхать кошачью мяту, то это его взбодрит, а если предложить погрыть шарик из мяты, то кошка, напротив, станет спокойной и покладистой.

Кошачья мята положительно воздействует на кошек и заводчики отмечают успешную коррекцию поведения с помощью этого растения. Достигается такой эффект из-за биологически активного компонента, который входит в состав кошачьей мяты — непетолактон. Именно его первым может учуять тонкое кошачье обоняние. Ученые считают, что его воздействие на пушистых можно сравнить с эйфорией — кошка пребывает в прекрасном расположении духа. А некоторые считают, что кошачья мята может действовать и как афродизиак.

Но если изолировать животное от запаха непетолактона, то в течение уже десяти минут котик станет вести себя самым естественным для него образом.