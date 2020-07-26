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Какие «гастарбайтеры» работали в СССР 

Русская семерка 4 часа назад
Какие «гастарбайтеры» работали в СССР
Фото: Русская семерка
Сегодня в России проживают миллионы работающих мигрантов — в основном выходцев из стран бывшего СССР. А существовала ли трудовая миграция в советскую эпоху? Конечно, только не в таких масштабах и формах, как в наши дни.

От пленных немцев до турецких строителей

Как мы знаем, в советские годы страна состояла из 15 союзных республик. Поэтому гастарбайтерами могли называться только граждане других государств. Само слово «гастарбайтер» означает «иностранный рабочий». Так называли советских пленных, угнанных в Германию, чтобы безвозмездно работать на производстве и на частных хозяев.
После войны на территории СССР был широко распространен труд пленных немцев. Они занимались в основном восстановлением разрушенных зданий и объектов инфраструктуры. Впоследствии большинство их смогли вернуться к себе на родину.
В 70-80-е годы на московских заводах АЗЛК и ЗИЛ работало на конвейере много вьетнамцев.
С ними заключали договора на четыре или на шесть лет, которые не могли быть расторгнуты по инициативе наемного сотрудника. Нанимать вьетнамцев было выгодно: трудились они добросовестно, почти не употребляли спиртного, а также скупали товары советского ширпотреба, не пользовавшиеся особым спросом у местного населения. После распада Советского Союза вьетнамские гастарбайтеры стали нелегально работать по всему СНГ.
Также в перестроечные годы на работу в Советский Союз стали приезжать турки, которые занимались в основном строительством. Возникла и китайская диаспора…

Партия сказала, комсомол ответил: «Есть!»

До перестройки у нас больше была распространена внутренняя миграция. Так, в первой половине 60-х годов рабочие и инженеры со всей страны съезжались в Среднюю Азию, где требовались специалисты разных отраслей для строительства и разработки различных объектов, например, систем мелиорации.
В 70-е люди из разных республик ехали на БАМ, осваивать целину, в нефтегазовые районы Западной Сибири — везде, где требовались трудовые руки. На БАМе, например, каждая союзная республика обязалась возвести несколько поселков. Иные так и оставались в этих краях, обживались, создавали семьи с такими же «мигрантами»…
Привлечение трудовой силы в эти регионы широко рекламировалось, это считалось в те годы «круто» и престижно, а многие, особенно молодежь, ехали за романтикой.
Не всегда трудовая миграция была добровольной. Например, выпускника советского техникума или вуза могли по распределению направить в отдаленный регион, где он был обязан отработать несколько лет после получения диплома. Одно время существовала и система комсомольских путевок: считалось, что комсомолец должен отправляться туда, куда его пошлют, вне зависимости от своего желания и нежелания…
Любопытна статистика. В России среди мигрировавших из сельской местности в города в 1973 году доля россиян составляла 76%, в 1969 году она уменьшилась до 69%. Для Украины эти цифры соответственно составляли 67 и 60%, для Казахстана — 57 и 64%, для Узбекистана — 48 и 59%. Наибольший поток внутриреспубликанской миграции наблюдался в трех советских республиках — России, Украине и Казахстане.

Бывшие советские… иностранцы

В конце 80-х в Советском Союзе появились первые беженцы. Они приезжали из республик, где начались беспорядки и гонения на граждан иных национальностей — из Прибалтики, Закавказья, Средней Азии. В основном мигрировали в славянские республики — Россию и Украину.
В начале 90-х 80% беженцев приезжали в Россию из Таджикистана, Грузии и Азербайджана. Это были как коренные жители республик, так и представители русскоязычного населения.
В результате активных процессов внутренней и внешней миграции городское население практически во всех бывших советских республиках стало многонациональным, особенно в столицах союзных республик.
Кроме того, до перестройки практически во всех городах «братских» республик существовала русская языковая среда.
В 90-е годы русские школы в этих республиках стали повсеместно закрываться, появились националистические тенденции. В итоге русскоязычному населению ближнего зарубежья, количество которого на момент переписи 1989 года составило 25,3 миллиона, жить стало не очень комфортно.
Стали приезжать в Россию и украинцы, белорусы, молдаване — после распада СССР у них на родине стало трудно прожить из-за тяжелой экономической ситуации. В 1992 году в России была создана Федеральная миграционная служба (ФМС), занимающаяся регистрацией вновь прибывших граждан, которые теперь считались иностранцами.
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