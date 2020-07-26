Может ли некрещеный человек попасть в Рай 

Согласно догматам Русской православной церкви, Таинство Крещения смывает с человека первородный грех — источник смерти и греха. Живший в V веке святой Диодох Фотикийский говорил, что до Таинства Крещения душу к добру склоняет благодать извне, а дьявол вьет гнездо в сердце человека, а после Крещения он изгоняется из тела вон, а нутро человека наполняет Божья благодать.

Но Крещение само по себе не делает человека православным — после него он просто крещен в православную веру, не более. Чтобы стать православным, ему необходимо воцерковиться — посещать храм, регулярно ходить на исповедь, причащаться, участвовать в делах прихода, но главное — начать вести совершенно другую жизнь, направленную на совершенствование своей души, на соблюдение заповедей и деление добрых дел. «Без дел вера мертва».

Добрый — не значит православный

Многие из неверующих, которые душой чувствуют Божью благодать, а развращенным умом отрицают Бога, хотят знать — может ли некрещеный попасть в рай, если «он хороший и делает добро»? Евангелие об этом говорит совершенно четко: «…если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:5) или «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.16:16). А все рассуждения людей или священников о том, что «только Бог определяет посмертную судьбу человека, а нам надо надеяться на лучшее» — суть иезуитские слова, призванные усыпить бдительность человека. Очень хорошо об этом говорил убитый исламскими фундаменталистами отец Даниил Сысоев: «Ну и хорошо, что человек был добрый, всех любил и всем добро делал! Ну а Бог-то здесь при чем?» Действительно, православный человек делает добро во имя Божье, а атеист — ради морали или даже ради собственной гордыни. И это две огромные разницы — творить дела во славу Бога или помогать людям просто потому, что это приятно. Православным это человека не делает.

Но надежда стать «некрещеным православным» есть у любого. Вспомните евангельскую притчу о работниках одиннадцатого часа — о тех, кто может буквально в последний момент впрыгнуть в уходящий вагон Вечности и получить ту же награду, что и работники, служившие Богу с раннего утра (Мф. 20:1–16).

Действие этой притчи Христос показал людям на кресте, когда сказал разбойнику, висевшему от него по правую руку и умоляющего Христа «Помянуть его во Царствие Своем», «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

Но рай был дан разбойнику не просто так. Отец Афанасий Гумров указывает, что разбойник, погибая, сумел совершить три подвига. Во-первых, подвиг веры, ведь разбойник не видел чудес, которые совершал Христос, и все же уверовал. Во-вторых, — подвиг любви: умирая в муках, он смог обратить внимание на страдания другого человека и даже унимал другого разбойника, который хулил Спасителя, говоря ему: «Он ничего худого не сделал» (Лк. 23:41).

Третий подвиг, который совершил разбойник, — это подвиг надежды. Умирая на кресте самой позорной смертью, он не отчаялся, а сумел обрести надежду, что еще не все потеряно.

Преподобный святой Ефрем указывал, что благоразумный разбойник получил крещение чрез Таинство воды и крови, которые истекли из Христа от римского копья. Но все же обычным людям не стоит дожидаться такого мучительного испытания, чтобы прийти к вере в Бога.

Крещение кровью

Есть еще одна «лазейка» которая может привести некрещеного человека к райским вратам, — это «крещение кровью», мученическая смерть. Архимандрит Рафаил Карелин в своих статьях говорит, что мученическая смерть за Христа сама по себе имеет аналог с крещением: «смерть со Христом и воскресение во Христе». Это подтверждал священномученик Киприан из Карфагена, говоря, что мученики «крещены величайшим крещением крови», они достигают совершенства и получают благодать. Среди сорока севастийских мучеников, убитых начальником римского гарнизона Агриколаем в начале IV века нашей эры, был один некрещеный воин, звали его Аглаий.

Мученики из Севастии были наемными воинами-христианами, и язычник Агриколай, разозленный пренебрежением к собственным богам, повелел каждому из них принести идолу жертву, а когда христиане отказались, начал их мучить — он загнал воинов в ледяное озеро, а на берегу затопил баню. И каждый, отказавшийся от Христа, мог выйти из воды и согреться. Но никто не отказался. Воины стояли по горло в ледяной воде и пели псалмы. Единственный воин, предавший спасителя, вышел из воды, подошел к бане и тот час умер от разрыва сердца.

Пораженный долготерпением своих вчерашних товарищей, видом смерти отрекшегося бойца и чудесами, которые происходили во время пыток, когда над головами христиан появлялись светящиеся венцы, воин-язычник Аглаий крикнул римлянам, что теперь он тоже христианин и добровольно зашел в озеро, моля Христа о том, чтобы тот «присоединил его к своему стаду».

Все 40 мучеников приняли жесточайшую смерть ради Христа, но не отреклись. Православная церковь чтит Аглаийя наравне со всеми остальными 39 мучениками, понимая, что смерть его — исполнение слов самого Спасителя о том, что Тот «не хочет смерти грешника, но хочет его спасения». Так что без крещения стать православным можно, но лучше не дожидаться таких испытаний, и исповедать Христа перед всеми и принять Крещение.