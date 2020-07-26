Уральский и сибирский характер: чем они отличаются 

Территория России настолько велика, что русские люди, живущие в разных регионах нашей страны, существуют в совершенно разных условиях и начинают проявлять в своем характере особые черты, присущие жителям именно этих регионов.

Урал: российские нибелунги

Жители Урала в представлении остальной России обладают необыкновенно суровым характером. Профессор из Екатеринбурга, доктор философских наук Татьяна Анатольевна Круглова характеризует характер уральцев точным словом «антигламур». И хотя выводы профессор делает на основании произведений уральских авторов — сказочника Бажова, драматурга Коляды и поэта Бориса Рыжего, надо признать, что характеры авторов и их героев проистекают из суровых условий уральской жизни. Начиная с XVII века, Урал был границей русского мира, окраиной, где «до царя далеко, до Господа высоко», народ здесь жил угрюмый, суровый, надеющийся только на себя. Посетивший в 1890 году Екатеринбург Антон Павлович Чехов был поражен местными наповал. Он писал, что «здешний люд» внушает великороссу чувство ужаса скуластостью, лобастостью и огромными кулаками. Родиться такие люди могли не в избе, а прямо на чугунолитейных заводах, где роды принимают механики: «Входит в номер с самоваром или графином и того гляди убьет!» На характере уральцев действительно сказались сотни лет работ на казенных заводах, которые в 1702 году Петр Великий отдал Демидовым, которые наладили на Урале производство оружия для армии и стали одной из богатейших семей России. Управлялся Урал в те годы военными и жил по Горному уставу. С работниками Демидовы обходились сурово, выдавливая из них все соки, но за мастерство платили хорошо. На заводах закрывали глаза на разбойное прошлое, укрывали дезертиров и беглых, привечали раскольников и сектантов. Это было выгодно — с них можно было драть три шкуры и платить копейки. Поэтому на заводах сформировалось сообщество горнозаводчан с главным законом: терпеть и работать. Этнограф Д. А. Кузнецов в работе «Обзорная статья по введению в уральский менталитет» отмечает, что у ненцев уральцы переняли взаимопомощь, неторопливость, внимательность к деталям, у обских угров — уклончивость, а у зырян — находчивость и угрюмость.

«Железный кулак» России

Советское время закрепило в уральцах военнизированность, на Урал ссылали уголовников и неблагонадежных. Здесь начали строить огромные комбинаты: металлургический в Магнитогорске, Челябинский тракторный, Красноуральский, Уралхиммаш. Здесь ковали «ядерный щит» СССР и испытывали бомбы. По сути, Урал до сих пор остается «кузницей» России, ее «железным кулаком». Менталитет у жителей соответствующий. «Холодные, со специфическим чувством юмора, мрачные, неприветливые, грубоватые и медлительные, — так описывает стереотипы об уральцах автор А. Глухова в статье „Уральский характер в текстах и образах рекламы“. Но есть у жителей Урала и положительные черты — достоинство, мудрость, терпение, брутальность мужчин, работоспособность женщин и наконец, мастеровитость, особая заводская сметка, умение пахать до седьмого пота ради заветной цели, выносливость и неприхотливость. Уроженец Пермской губернии писатель, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк , отмечал в жителях Урала черту, которая присуща русскому человеку вообще — это способность прилагать титанические усилия для достижения цели, а потом расслабление, безволие или чудачество, когда эта цель достигнута.

Сибирь: вольные хлебопашцы