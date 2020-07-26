Уральский и сибирский характер: чем они отличаются 

Территория России настолько велика, что русские люди, живущие в разных регионах нашей страны, существуют в совершенно разных условиях и начинают проявлять в своем характере особые черты, присущие жителям именно этих регионов.
Урал: российские нибелунги
Жители Урала в представлении остальной России обладают необыкновенно суровым характером. Профессор из Екатеринбурга, доктор философских наук Татьяна Анатольевна Круглова характеризует характер уральцев точным словом «антигламур». И хотя выводы профессор делает на основании произведений уральских авторов — сказочника Бажова, драматурга Коляды и поэта Бориса Рыжего, надо признать, что характеры авторов и их героев проистекают из суровых условий уральской жизни. Начиная с XVII века, Урал был границей русского мира, окраиной, где «до царя далеко, до Господа высоко», народ здесь жил угрюмый, суровый, надеющийся только на себя. Посетивший в 1890 году Екатеринбург Антон Павлович Чехов был поражен местными наповал. Он писал, что «здешний люд» внушает великороссу чувство ужаса скуластостью, лобастостью и огромными кулаками. Родиться такие люди могли не в избе, а прямо на чугунолитейных заводах, где роды принимают механики: «Входит в номер с самоваром или графином и того гляди убьет!» На характере уральцев действительно сказались сотни лет работ на казенных заводах, которые в 1702 году Петр Великий отдал Демидовым, которые наладили на Урале производство оружия для армии и стали одной из богатейших семей России. Управлялся Урал в те годы военными и жил по Горному уставу. С работниками Демидовы обходились сурово, выдавливая из них все соки, но за мастерство платили хорошо. На заводах закрывали глаза на разбойное прошлое, укрывали дезертиров и беглых, привечали раскольников и сектантов. Это было выгодно — с них можно было драть три шкуры и платить копейки. Поэтому на заводах сформировалось сообщество горнозаводчан с главным законом: терпеть и работать. Этнограф Д. А. Кузнецов в работе «Обзорная статья по введению в уральский менталитет» отмечает, что у ненцев уральцы переняли взаимопомощь, неторопливость, внимательность к деталям, у обских угров — уклончивость, а у зырян — находчивость и угрюмость.
«Железный кулак» России
Советское время закрепило в уральцах военнизированность, на Урал ссылали уголовников и неблагонадежных. Здесь начали строить огромные комбинаты: металлургический в Магнитогорске, Челябинский тракторный, Красноуральский, Уралхиммаш. Здесь ковали «ядерный щит» СССР и испытывали бомбы. По сути, Урал до сих пор остается «кузницей» России, ее «железным кулаком». Менталитет у жителей соответствующий. «Холодные, со специфическим чувством юмора, мрачные, неприветливые, грубоватые и медлительные, — так описывает стереотипы об уральцах автор А. Глухова в статье „Уральский характер в текстах и образах рекламы“. Но есть у жителей Урала и положительные черты — достоинство, мудрость, терпение, брутальность мужчин, работоспособность женщин и наконец, мастеровитость, особая заводская сметка, умение пахать до седьмого пота ради заветной цели, выносливость и неприхотливость. Уроженец Пермской губернии писатель, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, отмечал в жителях Урала черту, которая присуща русскому человеку вообще — это способность прилагать титанические усилия для достижения цели, а потом расслабление, безволие или чудачество, когда эта цель достигнута.
Сибирь: вольные хлебопашцы
Характер сибиряков формировался в совершенно других условиях. И если климатические условия были суровее условий на Урале (большой перепад суточных и годовых температур, морозы зимой, летом жара, гнус и болота), то в отношении властей здесь была вольница. Сюда бежали и ехали, шли и плыли за легкой добычей, за золотом, за пушниной. Беглецы здесь обретали свободу, а безземельные — огромные наделы земли. Коллективная монография авторов из Красноярского педуниверситета „Сибирский характер как ценность“ указывает, что сибиряков отличает необыкновенная приспособляемость к условиям жизни, смелость, стойкость, трудолюбие и взаимовыручка. Сибирские старожилы имели отличные слух и зрение, легко переносили тяжелые переходы и ориентировались в незнакомой тайге. Этнографы отмечают у сибиряков расчетливую храбрость: они ходили и на лося, и на медведя, но помнили, что помощи ждать неоткуда. Народа в Сибири жило мало, а к местным сибиряки относились хорошо. Проявление бытовой нетерпимости здесь — редкость. Из-за отсутствия помещиков жили в Сибири вольно, богато или зажиточно. В начале XIX века Енисейский губернатор Александр Петрович Степанов указывал, что крестьяне, в чьем хозяйстве было до трех лошадей, считались бедняками. Сибиряки всегда могли постоять за себя — в каждом доме было оружие и обращаться с ним умели все, даже дети. Сдать оружие, в том числе и охотничье, сибиряков заставили лишь большевики. В Сибири ценились такие качества, как честность, порядочность, умение держать слово, бережливость, аккуратность, добротность, расчетливость. Этнографы отмечали особую форму соперничества, которое было распространено у крестьян при ведении хозяйств, при пахоте, на сенокосе. В отличие от уральцев, у которых развит коллективизм, в сибирском характере главным стал индивидуализм, обособленность. Сибиряки славились гостеприимством, радушием, выносливостью, настойчивостью, мужеством и „необыкновенной терпимостью в трудах“. Декабрист Николай Васильевич Басаргин писал, что народ в Сибири „свободнее, смышленее русских крестьян… Он более понимает достоинство человека, более дорожит правами“. Была у сибиряков в почете и хитрость, которая в XIX веке даже заменяла слово „ум“. Объегорить пришельца считалось за честь. Отмечалось отсутствие суеверий, страха перед лесом, рациональность мышления и необыкновенная энергичность в освоении тайги. Опрос Центра Льва Гумилева, проведенный среди студентов-сибиряков Санкт-Петербурга в 2011 году показал, что чертами характера сибиряков до сих пор считают выносливость, искренность, честность, немногословность, основательность и щедрость. Но надо признать, что 70 лет советской власти не прошли даром и сосланные в Сибирь уголовники сильно „разбавили“ сибиряков, ослабив их черты, а приехавшие на стройки комсомольцы почти уничтожили индивидуализм.