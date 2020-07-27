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Чем «немытая Европа» удивляла русских послов 

Русская семерка 1 час назад
Чем «немытая Европа» удивляла русских послов
Фото: Русская семерка
В западном мире на протяжении XX века считалось хорошим тоном ругать Советскую Россию за грязь и бытовую неустроенность. Данные обвинения были насквозь лживы. Тем не менее, европейцы, наверное, забыли, что на протяжении нескольких столетий они практически не мылись, а на улицах их городов можно было упасть в обморок от зловоний, порождаемых отходами человеческой жизнедеятельности, сливаемых жителями прямо на улицы.

Немытая Европа

Даже удивительно, как европейцы, кичащиеся своей исторической памятью, забыли о веках, проведенных в грязи и нечистотах. Это не преувеличение. В исторической литературе можно встретить упоминания, что королева Испании Изабелла, чье правление пришлось на окончание XV века, мылась лишь два раза в жизни. Произошли эти два знаменательных события во время рождения и перед свадьбой. Особенно не любили мыться европейские священнослужители. Папа Климент V скончался от дизентерии, а взошедший вслед за ним на католический престол Климент VII умер от часотки. Подобных примеров множество.
Русские послы, находящиеся при дворе Людовика XIV, с презрением писали на родину, что его величество «смердит аки дикий зверь». Впрочем, как могло быть иначе, когда король, согласно историческим хроникам принимал ванну, как и Изабелла всего дважды в жизни.
Да, что там говорить, если французский король Филипп II Август однажды выйдя из своего дворца, упал в обморок от смрада, источаемого парижскими улицами. Дело в том, что канализации в городе не было. Все помои, включая человеческие испражнения, выливались из окон прямо на улицу. Грязными, воняющими реками текли отходы большого города по узким улицам Парижа, которые изредка убирал лишь один дворник — дождь. Символично, что в Париже появилась река Мердерон, чье название на русский язык переводится как «дерьмо».

Мыться — опасно и грешно

Почему же жители европейских столиц, не страдающие от недостатка воды, избегали принимать ванну или посещать баню, как это практиковалось, например на Руси? Все дело в средневековых эскулапах и церковных суевериях. Удивительно, но даже в XVIII веке в европейском руководстве по учтивости напрямую не рекомендовалось использовать воду в качестве гигиенических процедур. Якобы летом она делает лицо восприимчивым к жаре, а зимой к холоду. Бани же европейцы и вовсе считали опасными для здоровья.
Медицинский трактат XV века сообщал всем желающим, что бани расширяют поры на теле человека, через которые в него проникает опасная инфекция вызывающая страшные заболевания и в конечном итоге смерть. Не удивительно, что запуганные жители Европы предпочитали не мыться вовсе. До второй половины XVIII века все гигиенические процедуры французов сводились к ополаскиванию рук и омовению полости рта. Спрашивается, а как же жуткий запах, исходящий от немытых тел жителей того же Парижа. На помощь пришла парфюмерия. Жители страны протирали свои тела надушенной тканью, а под мышками носили мешочки с ароматическими травами. Правда, все эти ухищрения помогали мало. Все кончилось, жуткой эпидемией чумы выкосившей треть населения Франции.
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