Зачем немцы заминировали могилу Пушкина 

Святогорский монастырь в Псковской области, где покоится прах Александра Сергеевича Пушкина, фашистские оккупанты заняли 12 июля 1941 года. А через 3 года, покидая Псковшину, немцы заминировали множество объектов, в том числе могилу великого поэта.

Фашисты в Михайловском

К началу Великой Отечественной войны территория Святогорского Свято-Успенского монастыря вместе с могилой Пушкина, расположенной в Одигитриевском приделе Успенского храма, входила в структуру музея-заповедника «Михайловское». В первые годы оккупации музей продолжал работать. Примечательно, что с творчеством Пушкина были знакомы даже самые далекие от литературы солдаты вермахта — в 1940 году они смотрели снятую в Третьем рейхе экранизацию повести «Станционный смотритель». Однако со временем выяснилось, что немцы открыли музей не из любви к русской культуре, а лишь для того, чтобы ограбить его.

Назначенный в 1942 году хранителем музея лесовод и писатель Кузьма Афанасьев не мог оказать серьезного сопротивления обер-фельдфебелю Фоссфинкелю. Тот забирал из усадьбы Пушкиных все, что ему нравилось, — антиквариат, картины и старинные книги. А осенью 1943 года по распоряжению коменданта Пушкинской военной комендатуры Трайбхольца в Германию на 10 грузовиках отправили все остальное.

В феврале немцы превратили «Михайловское» в военную зону. Чтобы устроить блиндаж, оккупанты даже не пощадили маленькой избушки, где когда-то «горевала в светлице» няня Арина Родионовна. Когда стало известно, что приближается Красная Армия, бывшая родовая усадьба и Святогорский монастырь подверглись полному разорению. Немцы сожгли дом-музей и Никольскую церковь, взорвали Успенскую церковь. По всей территории «Михайловского» были рассеяны мины. Последним актом осквернения стало минирование могилы Пушкина.

Оккупанты использовали для этого замаскированный туннель длиной 20 м, ведущий к подножию могилы, куда заложили противотанковые мины и 10 авиабомб весом 120 кг каждая. Мины закопали и около самого надгробия, которое для маскировки обшили деревянными досками. Фашисты понимали, какое большое значение имеют Пушкинские Горы для каждого русского человека и предполагали, что разминированием могилы бойцы Красной Армии займутся в первую очередь, что повлечет потери. Этот расчет оправдался.

Девять жертв

«Михайловское» советские солдаты освободили ровно через 3 года после его занятия немцами — 12 июля 1944 года. Пока велись работы по обезвреживанию мин, на подступах к некрополю монастыря была установлена табличка: «Могила А. С. Пушкина заминирована. Входить нельзя. Старший лейтенант Старчеус». Ситуация осложнялась тем, что в «Михайловском» фашисты использовали мины, ранее не попадавшиеся советским саперам — бруски из металла длиной 80 см, каждый из которых вмещал 5 кг тротила. У мин имелось по 5 взрывателей, некоторые располагались так, что безопасно извлечь их было практически невозможно. Тем не менее бойцам 12-й инженерно-саперной бригады РВГК удалось благополучно очистить «туннель смерти».

Непосредственно же разминированием могилы, по некоторым данным, занимался сапер Анатолий Худышев с напарником (впрочем, его подвиг документально не подтвержден). «У могилы Пушкина обнаружили противотанковые мины с „сюрпризом“. В верхней мине был установлен химический взрыватель, срабатывающий через определенное время, а под ней вторая мина с взрывателем натяжного действия», — вспоминал капитан роты Казаков.