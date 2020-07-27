Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Операция «Архив»: тайна уничтожения останков Гитлера 

Русская семерка 31 минуту назад
Тайна уничтожения останков Гитлера
Фото: Русская семерка
13 марта 1970 года Юрий Андропов отправил Леониду Брежневу письмо, в котором предложил уничтожить останки Гитлера. Брежнев идею одобрил. Так секретная операция «Архив» была запущена.

Зачем?

Казалось бы, зачем искать и уничтожать останки Гитлера? С момента захоронения прошло 24 года, всё давно уже превратилось в прах. Стимулом к операции послужило расформирование военного городка на территории Магдебурга. Район передавался немецким властям и застраивался, строители обязательно обнаружили бы останки. Немецкая дотошность могла бы привести к опознанию. Это бы стало информационной бомбой и могло породить неонацизм полурелигиозного толка.

Кто был инициатором?

Инициатором проведения операции «Архив» стал Юрий Андропов. В то время он возглавлял КГБ. Уничтожение останков Гитлера Андропов провел в точном соответствии с концепцией «замкового бревна», которое нужно вытащить, чтобы устранить затор. Андропов сам в молодости работал на сплаве леса, поэтому знал методу. Затор мог возникнуть уже по той причине, что на протяжении многих лет не смолкали разговоры о «живом Гитлере», что немало раздражало советское руководство, от Сталина до Брежнева.

Перед «Архивом»

Тела Гитлера и Евы Браун претерпели несколько перезахоронений. Найденные 4 мая 1945 года в воронке рядом со входом в бункер, тела захоронили в Бухе, близ Берлина. Нашли их представители «СМЕРШа» 3-й ударной армии. Когда армии нужно было менять дислокацию, останки выкопали и переправили в район города Ратенов. Для метки и маскировки на место посадили сосны. 13 января 1946 года останки тайно перевезли в Магдебург и закопали во дворе дома N36 по улице Вестендштрассе, где располагался отдел армейской контрразведки. Там же погребены останки Геббельса, его супруги и шестерых детей.

А был ли Гитлер?

Разговоры о том, что в 1970 году советские разведчики развеяли прах не тех останков не смолкают до сих пор. И сегодня выходят газеты, в которых пожилая латиноамериканка специально для газеты «N» рассказывает, как в деревню, когда она была ещё девочкой, приехал «похожий на Гитлера» мужчина, только без усов. Как она с подругами приходила к нему в гости, а он кормил их немецкими конфетами. Ещё одним конспирологическим мифом является сказка"Гитлер в Антарктиде». В рамках этой истории Гитлер скрывается на скрытых в толще льда базах в Антарктиде. Очень вредный миф: учитывая ассоциацию льда с вечностью, на нем удобно плодить представление, что фюрер жив до сих пор. Андропов в 1970 году понимал, что переносить культ из области газетных сенсаций опасно.

Легенда прикрытия

Легендой для оперативной группы, собранной Андроповым, была оперативная информация, полученная от якобы пойманного в СССР опасного преступника. По словам этого «преступника», в Магдебурге были зарыты ценные архивные документы. Такая легенда была вполне убедительной и несложной для исполнения. Оперативная группа приехала в Магдебург, поставила палатку. Сначала её охраняли солдаты, но перед тем, как начали копать, их сменили сотрудники КГБ. Для контроля за ходом операции в отдалении от места раскопок был оборудован пост наблюдения. Копали ночью.

Особая секретность

Брежнев ответил на письмо Андропова через три дня. Операция была признана сверхсекретной. О ней знали 4 человека: Брежнев, Косыгин, Подгорный и Андропов. Документы по «Архиву» относились к категории «К». Это означало, что их не могли передать посыльному или секретарю, не могли оставить на спецпочте «до востребования», их нужно было передавать лично в руки. От Брежнева документ нес начальник первого сектора Общего отдела ЦК КПСС, то есть лицо в высшей мере компетентное. Утечка информации была попросту невозможна. Её и не произошло. Всё прошло безупречно. Акты были составлены в единственном экземпляре и отправлены в Москву в КГБ.

Акт (экземпляр единственный)

Согласно плану проведения мероприятия «Архив», утвержденного Председателем КГБ при СМ СССР 26 марта 1970 г., оперативная группа в составе начальника 00 КГБ в/ч п/п 92626 полковника Коваленко Н. Г. и оперативных сотрудников того же отдела (фамилии опущены — В. Л.) произвела вскрытие захоронения останков военных преступников в военном городке по Вестендштрассе возле дома No 36 (ныне Клаузенер— штрассе). При вскрытии захоронения обнаружено, что останки военных преступников предположительно были захоронены в 5 деревянных ящиках, поставленных друг на друга накрест. Три из них с Севера на Юг, два других — с Востока на Запад. Ящики сгнили и превратились в труху, находившиеся в них останки перемешались с грунтом. При выемке грунта он тщательно осматривался и останки (черепа, берцовые кости, ребра, позвонки и др.) откладывались в ящик. Степень разрушения была сильной, особенно детских останков, и не позволяла вести точный учет обнаруженного. По подсчету берцовых костей и черепов останки могли принадлежать 10 или 11 трупам. После изъятия останков место их захоронения приведено в первоначальный вид. Мероприятие по изъятию проведено в течение ночи и утра 4 апреля 1970 г. Наблюдением, организованным за прилегающим к месту работ домом, в котором проживают немецкие граждане, каких-либо подозрительных действий с их стороны обнаружено не было. Прямого интереса к проводимым работам и установленной над местом раскопок палатке не проявлялось. Ящик с останками военных преступников находился под охраной оперативных работников до утра 5 апреля, когда было произведено физическое уничтожение останков.
Начальник 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 полковник Коваленко Сотрудники 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 (подписи) Совершенно секретно Экз. единственный
Видео дня. Туристы сняли атаку акулы на морского котика
Русская семерка: последние новости
Почему большевики расстреливали призывников, отказывающихся служить в армии Почему большевики расстреливали призывников, отказывающихся служить в армии Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Какие законы немецких оккупантов больше всего удивили граждан СССР Когда водка стала русским напитком Когда водка стала русским напитком
Комментарии
Истории , Юрий Андропов , Ева Браун , Леонид Брежнев , КПСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой меч японские самураи боялись больше всего
Какой меч японские самураи боялись больше всего
«Волонтерство на сто процентов меняет человека»
«Волонтерство на сто процентов меняет человека»
Самые скромные богачи
Самые скромные богачи
Новости партнеров
Видео
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Змея целиком заглотила ящерицу на глазах туристки
03:06
Змея целиком заглотила ящерицу на глазах туристки
Безумный мир
На Камчатке сняли на видео торнадо из комаров
00:35
На Камчатке сняли на видео торнадо из комаров
Безумный мир
Что означает фраза «ключница водку делала»
01:57
Что означает фраза «ключница водку делала»
Истории
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
00:29
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
Безумный мир
Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море
00:24
Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море
Люди Безумный мир
На видео попала мстительница, поджигающая авто
00:26
На видео попала мстительница, поджигающая авто
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение