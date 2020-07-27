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Как Сталин присоединил к СССР часть Польши 

Русская семерка 4 часа назад
Как Сталин присоединил к СССР часть Польши
Фото: Русская семерка
Территория СССР была поистине огромной. Несмотря на внушительные масштабы советских владений, в 1939 году действующее руководство страны направило силы, чтобы присоединить регионы Западной Украины, часть из них после полного немецкого разгрома входила в состав Польши.
В первую очередь, эти территории интересовали Сталина как новые владения могучей державы. Не менее важным фактором для него была и безопасность с западных границ.
Воспользовавшись благоприятным моментом после разгрома немцами, Красная армия без особых сложностей заняла часть Восточной Польши, а также практически всю территорию Галиции. Особых сложностей не было, так как после поражения польские войска особо не пытались защищаться, отступая к румынским или венгерским границам. Поэтому серьезных боев практически и не было. Со стороны советской власти все действия, связанные с оккупацией земель Западной Украины, трактовались как «священная обязанность» помочь братским народам, которые в тот период населяли Польшу. Хотя вступление на землю Польши советской силы было принято не совсем однозначно. Среди местного населения встречалась и горячая поддержка, и полная неприязнь.
Массовое бегство было отмечено среди польских офицеров и государственных чиновников. Не желая мириться с «оккупационной» политикой, они бежали на Запад. Но основная часть населения надеялась на поддержку советской власти, поэтому многие жители разгромленной Польши заняли выжидательную позицию. Особенно в тот период советские войска поддерживали социально незащищенные слои населения. А со стороны СССР были предприняты все действия, чтобы «красиво» преподнести свой приход к власти. Громкие лозунги о социальной справедливости принесли свои результаты, позволив без труда настроить местных жителей на свой идеологический лад. Но, по мнению современных историков, советская власть не учла, что на тот момент Западная Украина была совершенно чуждым регионом для СССР в плане социальных и идеологических аспектов.

Роль Пакта Молотова-Риббентропа в присоединении западно-украинских земель

Многие историки сегодня решающую роль в распределении земель Западной Украины отводят немцам. Таким образом, после заключения Пакта украинские земли, являющиеся частью Польши, осенью 1939 года благополучно вошли в состав могучей советской державы. Уже 28 сентября договор, заключенный между Германией и СССР, начисто стер с карты польские земли.
Кроме обязательств о ненападении между СССР и Германией, пакт включал отдельный протокол, в котором четко прописывалось территориальное устройство государств. Согласно договоренности большая часть земель, находившихся в составе Польши, должна была стать частью Советского Союза. Тогда, присоединив территорию, Советский Союз существенно расширил свои территориальные границы в западном направлении на 250 — 350 км, соответственно, увеличив численность населения в западных регионах Украины, которые впоследствии были закреплены за Советским Союзом. На сегодняшний день эти территории входят уже в состав Белоруссии и Украины.
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