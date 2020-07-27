Что запрещено произносить в Букингемском дворце

Протокол Соединенного Королевства регулирует не только гардероб и поведение монарших персон, но и их лексикон. «Рамблер» расскажет, какие слова категорически запрещены этикетом в Букингемском дворце.

Туалет

Вместо слова «туалет» члены королевской семьи предпочитают использовать нейтральное «уборная». Королевским этикетом также запрещено использовать синонимы вроде bathroom и ladies.

Прошу прощения

Если кто-то из монарших персон не расслышит, что ему сказали, то он напрямую спросит: «What?». Члены королевских семей не стремятся угодить собеседнику, поэтому они почти не используют такие вежливые фразы как pardon и sorry.

Диван

Монаршие персоны в Букингемском дворце могут присесть отдохнуть только на краешек софы, но никак не на диван или кушетку.

Папа и мама

Члены королевской семьи обращаются к своим родителям исключительно нежно — daddy и mummy. Такие слова как dad, mom, father и mother монаршими особами не используются.

Духи

Дамы в Букингемском дворце наносят аромат, который создается по их особым пожеланиям, а не обычные духи из любого косметического магазина.

Беременная