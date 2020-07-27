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Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса 

Lenta.ru 5 часов назад
Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Распространение инфекции привело к резкому росту потребления одноразового пластика, что подрывает цели по спасению экологии. Об этом написал журнал Science.
По словам исследователей, к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может утроиться, и пандемия усугубляет ситуацию. Ученые разработали план выхода из кризиса, оценив оборот пластика с помощью экономической модели.
Специалисты пришли к выводу, что объем выбросов пластика можно сократить на 80 процентов, но для этого в первую очередь необходимо снизить производство первичного пластика — то есть материала, который до этого не был в употреблении. Вторым шагом станут усовершенствование системы сбора мусора во всем мире и инвестиции в разработку пластика, который проще утилизировать. «Однако даже если нам удастся резко увеличить сбор и переработку пластика, поставленных целей все равно не добиться, если не заморозить производство первичного пластика на уровне 2020 года», — подчеркнули исследователи.
Ранее ученые, занимающиеся изучением морской экономики, назвали инвестиции в море одними из наиболее перспективных. По их слова, выгоду и пользу могут принести, например, вложения в строительство ветроэнергетических установок в море и освоение океана для увеличения поставок натуральных, богатых белком продуктов.
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