Развеян самый популярный миф о русском мате 

Появление мата в русском языке из-за монгольского нашествия является мифом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий

По его словам, ненормативная лексика существовала на Руси задолго до становления Золотой Орды. При этом изначально нецензурные слова таковыми не являлись. Так, однокоренное со словами «хвоя» или «хворостина» матерное слово восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Аналогичная ситуация с однокоренным слову «блуждать».

Ученый указал, что наибольшему распространению мата русский язык обязан революции 1917 года, поскольку употребление литературного языка «было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно», поскольку человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству.

«Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти и укрепила мат в нашей культуре и сделала его таким популярным», — рассказал Осадчий.

В январе стало известно, что самыми матерящимися российскими городами оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как выяснилось, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки — города, жители которых реже всего прибегают к матерной брани

В декабре 2019 года ученые пришли к выводу, что ненормативная лексика на работе повышает доверие между людьми и зачастую становится причиной успеха команды. Исследователи выяснили, что мат позволяет передать такие чувства и смыслы, которые плохо выражаются повседневным языком. Так что коллеги могут лучше узнать и понять друг друга, а это приводит к более прочным связям и повышению доверия. Также такую лексику в различных сферах жизни назвали свидетельством того, что люди реже лгут, имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта и обладают большим словарным запасом.