Ужасный конец цивилизации майя: главные версии

Индейцы майя создали наиболее развитую культуру в Центральной Америке, расцвет которой совпал с эпохой Древнего Рима. Но к концу IX века их величественные города опустели. Новые научные данные заставили пересмотреть прежние гипотезы о причинах упадка древней цивилизации.

Загадка городов майя

Народы майя проживают на полуострове Юкатан уже более сорока веков. Древнейшие находки относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. А к первому тысячелетию у индейцев появились города.

С 250 по 900 год нашей эры майя процветали. У них были искусство, наука, архитектура, социальные институты, письменность и астрономический календарь.

Но в период с 810 по 1050 год все города майя опустели. Тикаль, столицу Мутульского царства, жители оставили примерно в 950 году.

Майя никогда не были единой империей. Их города-государства постоянно враждовали друг с другом, а также с соседними царствами, самым могущественным из которых на протяжении пяти столетий был Теотиуакан, находившийся в районе современного Мехико. Но его забросили еще раньше — в конце VII века. Историки предполагают, что это произошло из-за социального конфликта, вызванного природными бедствиями — извержениями вулканов и длительной засухой.

Версия первая. Засуха и нехватка воды

Как показал изотопный анализ донных отложений озера Чичанканаб в Мексике, на рубеже IX-X веков тут была экстремальная засуха. Ученые подсчитали, что годовой объем атмосферных осадков уменьшился на 50-70 процентов, а относительная влажность — на два-семь процентов.

Еще один пик засухи Юкатан пережил примерно в 200 году нашей эры. Тогда, по данным археологов, резко сократилось население крупного города майя — Сейбаля. А жители Тикаля сумели приспособиться. Создав систему ирригационных каналов и водохранилищ, они перешли исключительно на возделывание маиса, требовавшего меньше влаги, чем другие сельскохозяйственные культуры.

Но это, как считают ученые, не помогло во время более длительной засухи в IX веке. Пока водохранилища была заполнены, в город стекалось население со всей округи, несколько лет подряд страдавшее от неурожая. Когда же вода и пища закончились, люди ушли в джунгли.

Эту гипотезу подтверждает и то, что практически одновременно с Тикалем опустели все крупные города юга и центра Юкатана, где несколько десятилетий не было дождей, а более мелкие населенные пункты к северу или в горах, такие как Каминальхуйу, выжили.

Версия вторая. Отравились ртутью

Оригинальную версию упадка Тикаля недавно предложили американские ученые. Они провели геохимические и молекулярно-генетические анализы осадков из четырех основных водных резервуаров города и обнаружили, что в двух из них, расположенных в самом центре, зашкаливает содержание ртути и фосфатов и есть следы ядовитых цианобактерий.

Вода с такими характеристиками не просто не пригодна для питья, а смертельно опасна. Опираясь на спектрометрические анализы, исследователи пришли к выводу, что источником ртути служила киноварь — минеральный пигмент, использовавшийся индейцами для получения красной краски. Ею украшали здания, глиняные изделия и другие предметы. Во время ливней ртуть из пигмента вымывалась и в течение многих лет оседала в резервуарах.

Интересно, что максимум ртути в водоемах приходится на период резкой убыли населения города.

В то же время авторы признают, что, помимо двух зараженных водоемов, было еще несколько водохранилищ, откуда жители Тикаля могли брать воду. И там никаких вредных примесей не обнаружили. Так что версия неоднозначная.

Версия третья. Подвела кукурузная диета

Американские антропологи изучили полсотни захоронений древнего поселения Кахал Печ в Белизе. По радиоуглеродным данным, часть из них датируется 735-400 годами до нашей эры, а часть — 800-850 годами нашей эры, то есть периодом упадка.

Измерив содержание стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене, ученые выяснили, чем питались люди. Оказалось, что у ранних майя рацион был значительно разнообразнее и включал, помимо кукурузы, другие растения, а также мясо диких животных. У поздних он состоял исключительно их маиса.

Кукуруза — неприхотливая культура, которая растет и в жару, почти без воды. В засуху у индейцев просто не было ничего другого. Организм человека при столь однообразном питании становится более уязвимым. Поэтому, по мнению антропологов, майя могли просто выродиться.

Версия четвертая. Тотальная война

Майя всегда воевали друг с другом. В летописях сохранилось множество записей о том, что правитель того или иного города напал на соседей и захватил их вождей в плен.

Раньше думали, что многочисленные локальные войны были эпизодическими и носили чисто ритуальный характер — затевались ради захвата пленных для жертвоприношений или выкупа за заложников из знатных семей. Также часто в хрониках майя упоминаются династические конфликты, когда представители разных царских фамилий делили власть. Однако недавнее открытие американских ученых заставило пересмотреть эту точку зрения.

Антропологи из Калифорнийского университета в Беркли совместно с сотрудниками Геологической службы США обнаружили в озерных отложениях в окрестностях древнего города Вицна на севере Гватемалы двухсантиметровый слой угля конца VII века — когда Винца, судя по письменным источникам, захватили и сожгли воины соседнего города-государства Наранхо. Незадолго до этого Наранхо потерял часть территорий, и его царица, правившая от лица семилетнего сына, затеяла военную кампанию, чтобы уничтожить города-конкуренты.

Исследователи абсолютно уверены, что их находка связана именно с этим событием. Они изучили семь метров керна отложений лагуны Эк'Нааб, накопившихся за тысячу лет, и увидели только один слой горелого угля, относящийся, по данным радиоуглеродного анализа, к периоду между 690 и 700 годом нашей эры. Дата захвата Вицны, указанная в хронике, — 21 мая 697 года.

Получается, что майя при набегах на соседей не только захватывали заложников, но и применяли тактику выжженной земли — предавали огню все постройки и посевы. Историки даже нашли особое слово в хрониках майя — puluuy, означающее сожжение города неприятеля.

Да и многое другое — массовые захоронения убитых, укрепленные города и большие армии, численностью которых хвастались местные цари, — говорит о том, что майя были весьма воинственны и безжалостны. То есть, по мнению ученых, вполне могли в конце концов истребить друг друга.

Кстати, тот же Тикаль в IV веке завоевали и сожгли воины Теотиуакана. А все шестое столетие город боролся за лидерство в регионе с соседним Калакмулем и в конце концов победил. Не исключено, что Калакмуль пришел в упадок именно из-за проигранной войны с Тикалем.

Версия пятая и последняя. Все беды сразу

О майя продолжают спорить. Скорее всего, их погубило сразу несколько факторов. Собранные воедино разрозненные исторические свидетельства рисуют примерно такую картину.

Тикаль потерял большую часть населения между 830 и 950 годом, когда, судя по хроникам, вел тотальные войны на уничтожение с соседними городами-государствами. В это же время на регион обрушилась засуха. В город, располагавший запасами воды, хлынули толпы беженцев, что усугубило проблемы мегаполиса. Но вода оказалась плохого качества, и еды не хватало. Начались восстания. Центральная власть рухнула. Толпы захватили королевские дворцы и монументальные сооружения, на городских церемониальных площадях возводили соломенные жилища. Некоторые памятники разрушили, другие простой народ использовал для своих ритуалов. Уважение к правителям исчезло, их могилы разграбили. Все это подтверждают археологические раскопки.

В начале XI века город совсем опустел. Джунгли быстро поглотили руины когда-то величественных сооружений. Цивилизация майя исчезла, но сами индейцы никуда не делись. Они все так же живут на полуострове Юкатан и помнят о своем прошлом. Именно майя указали европейским и американским исследователям XIX века, где искать древние города.