Почему некоторых китаянок называют «объедками»

Если вы думали, что только в России счастье девушек в массовом сознании определяется браком, то вы ошибались. Китай считается одной самых быстроразвивающихся стран, но прогресс не мешает ему оставаться очень традиционным. Мужчин в Поднебесной все еще ценят больше, чем женщин. «Рамблер» выяснил, в чем дело.

Брачный возраст

Пока девушки учатся, родители зачастую против любых отношений, которые могут отвлекать от учебы. Но как только дочери исполняется 20 лет (брачный возраст девушек в Китае), прессинг со стороны семьи мгновенно возрастает. Непрекращающиеся вопросы насчет свадьбы и детей просто не дают спокойно жить.

«Мать с отцом не разрешали мне встречаться с одноклассником, и он меня бросил. С тех пор отношений у меня нет вообще, теперь родители постоянно выносят мозг».

Давление родителей

Старшее поколение так сильно давит на своих дочерей, что иногда под прессингом они соглашаются выйти за муж за нелюбимых мужчин, а потом страдают.

«Сверстницы вышли замуж по настоянию родни или потому, что "пора", а теперь мучаются».

Объедки

Девушек, которых у нас именуют «старыми девами» в Китае уничижительно обзывают «объедками». Это означает, что девушка вошла в тот возраст, когда замуж выйти практически невозможно (примерно после 27 лет).

«Мне 27 и я уже упустила свой шанс».

Несмотря наа то, что мальчиков в Китае куда больше, чем девочек, удачное замужество все еще остается способом решить финансовые проблемы.