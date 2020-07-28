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5 самых популярных «нельзя»: что запрещали делать в советских школах 

BigPicture.ru 3 часа назад
Что запрещали делать в советских школах
Фото: BigPicture.ru
Дисциплина была неотъемлемой частью советского образования. Многочисленные «нельзя» почти не оставляли пространства для личного выбора и самовыражения, а тех, кто их нарушал, ждала нелегкая участь.
Те, кто рос в Советском Союзе, знают, что школа была больше, чем просто институтом образования. Школа строго регламентировала, что каждый советский ребенок должен носить, как он должен выглядеть, что и как писать и даже какой рукой. Одни дети примерно следовали этим правилам, другие — люто их ненавидели и вступали в войну с системой. Рассказываем о нескольких самых примечательных «нельзя».

Нельзя писать левой рукой

До определенного времени левшей в советских школах не было или, официально не должно было быть. Левшей просто напросто переучивали на правшей. Считалось, что левшам в будущем будет тяжело работать и воевать, поскольку и оружие, и всевозможное оборудование на производствах создавались для правшей, а других вариантов не предусматривалось.
Левшам оставалось только подчиниться, или вступить на долгую тропу войны с учителями.
«Мой папа левша, его переучили. Говорит, даже линейкой по рукам били. Когда я стал писать левой рукой и преподы сказали, что будут переучивать, послал всех. Я левша по-прежнему», -вспоминает пользователь соцсети.
Еще одни говорит:

«Меня не смогли переучить. Даже двойки ставили. Мое упрямство оказалось сильней».

Отменили порочную практику переучивания только в 1985—1986-м: Министерство здравоохранения признало, что это вредно для психического здоровья детей, а Министерство просвещения приняло директиву в защиту леворукого письма.

Нельзя писать шариковыми ручками

Ученики на занятиях в первом классе московской школы № 315. 1964 Наконец, стопроцентным способом вывести из себя учителя, было прийти в школу с серьгами в ушах или других частях тела. Скромные, почти незаметные сережки-гвоздики у девочек обычно прощались, но все прочее вызывало бурную реакцию.
«В году 89-м, на заре Перестройки, когда музыкальный андеграунд в стране был уже популярен и распространен, появились и школьники, которые считали себя металлистами или панками. И у меня в классе тоже был панк. В школе он выглядел довольно обычно, единственное, что его выдавало — это небольшой хайер — просто всклокоченные средней длины волосы, — вспоминает Краснов.
— Но однажды он появился с серьгой-крестом в ухе. Это был урок истории, с историчкой-коммунисткой старой закалки. Она увидела крест и начала заикаться, а потом медленно осела на стул, теряя сознание. Правда, в себя она пришла быстро и тут же начала орать и требовать снять серьгу. Парень спокойным голосом отказался. Учительница попунцовела и выгнала его из класса".

А как сейчас?

Современные школы в России больше не имеют ничего общего с той сильной идеологической установкой на всеобщее равенство, что существовала во времена Советов. Но, тем не менее, некоторые из этих запретов существуют и по сей день, просто ситуаци варьируется от школы к школе. Где-то ученики обязаны носить только школьную форму, а в некоторых под запретом мобильные телефоны и длинные волосы.
«У нас также не позволяли мальчикам длинные волосы, а девочкам нельзя было краситься. В 9 классе меня выгнали с урока за то, что я решила стать блондинкой. Никаких джинс, кроссовок. Школу закончила в 2012-м», -пишет пользователь Ketto.
При этом зачастую чем элитнее школа, тем строже правила (и больше запретов):
«В относительной «лютой» московской школе (с платным обучением) это все, кроме ручек, до сих пор под полным запретом. А чтобы жизнь детям легкой не казалась, до седьмого класса нельзя распечатывать домашние задания… писать только от руки. Так что, от Советского Союза не далеко ушли. Только теперь за 100 тысяч рублей в год».
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