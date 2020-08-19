Раскрыта тайна последней картины Ван Гога

Искусствоведы определили точное место, изображенное на последней картине нидерландского художника Винсента Ван Гога "Корни деревьев", сообщает The Guardian.

© Institut Van Gogh

Сходство работы 1890 года с реальным пейзажем недалеко от французского города Овер-сюр-Уаз было подмечено с помощью почтовой открытки начала ХХ века. На нее первым обратил внимание директор по научной работе Института Ван Гога Ваутер ван дер Вен.

Изучив открытку, окрестности Овер-сюр-Уаза и саму картину, исследователи (в том числе дендролог Берт Мас, специализирующийся на исторической ботанике) пришли к выводу, что им удалось с высокой долей вероятности определить, какой именно холм и деревья на ней изображены.

По их мнению, они находятся в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux, известной сейчас как дом Ван Гога. Любопытно, что дерево, изображенное на картине, все еще живо спустя 130 лет после смерти Ван Гога.

Исследователи считают, что картина "Корни деревьев" была написана за несколько часов до гибели художника.

"Соотношение света и тени у Ван Гога указывает на то, что художник в последний раз дотрагивался кистью до холста ближе к вечеру, что дает больше информации о том драматическом дне, завершившимся его (Ван Гога — Прим. Ред.) самоубийством", — заявил Ван дер Вен.

Кусочек местности, обнесенный для сохранности деревянной оградой, официально приобрел исторический статус в ходе церемонии, на которой присутствовали Эмили Горденкер, генеральный директор музея Ван Гога в Амстердаме, и Виллем Ван Гог, правнук брата художника Тео.