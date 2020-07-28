Как русские восстанавливали Прибалтику после ВОВ

Сейчас для русскоязычного населения в странах Прибалтики сложилась не самая комфортная ситуация. Им сложно устроиться на хорошую работу, в учебных заведениях преподавание только на национальном языке… Но ведь когда-то именно русские помогли поднять Эстонию, Латвию и Литву из руин!

«Советизация» и немецкая оккупация

Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР в результате подписания в августе 1939 года пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией, а также Договора «О дружбе и границе», разграничивающего сферы интересов двух государств в Восточной Европе. По этому поводу существуют разные мнения: одни считают присоединение Прибалтики аннексией или даже оккупацией, другие полагают, что этот акт был совершен в рамках международных норм.

Разумеется, не обошлось без «советизации» вновь присоединенных республик. Начались репрессии. Десятки тысяч «неблагонадежных граждан» были депортированы…

Летом 1941 года фашистские войска заняли территории Прибалтики. 16 июля Адольф Гитлер провел совещание, по результатам которого три прибалтийских государства объединялись в единое территориальное образование Остланд в составе Германии с административным центром в Риге. Официальным языком на территории Остланда объявлялся немецкий.

Все высшие учебные заведения Литвы, Латвии и Эстонии должны были закрыться, разрешалось оставить лишь ремесленные училища.

Аборигенов следовало либо подвергнуть депортации, либо использовать их как дешевую рабочую силу для «арийских» хозяев. Таким образом, ни о какой независимости Прибалтики не могло быть и речи.

В 1944—1945 годах была проведена Прибалтийская операция. После капитуляции немецких войск в Мемеле и Курляндском котле оккупированные территории были освобождены и вновь объявлены советскими.

Приезд русских в Прибалтику

После войны в Прибалтике царила разруха. За время фашистской оккупации были взорваны и разрушены промышленные предприятия, электростанции, мосты, железнодорожные пути; в Германию тоннами вывозили вагоны, сельскохозяйственную технику и инвентарь, скот и лошадей… Едва ли не половина трудоспособного населения погибли в концлагерях и гетто.

Было решено направить в прибалтийские республики мигрантов со всего Советского Союза, чтобы восполнить потери трудовых ресурсов и восстановить разрушенное народное хозяйство. Русские, мигранты из других регионов и местные разбирали руины и завалы, строили новые здания и объекты. К 1965 году средние объемы промышленного производства по всем республикам Прибалтики выросли более чем в 15 раз по сравнению с уровнем 1939 года.

«Освободительное» движение

Как встречали местные жители русских? Нельзя назвать ситуацию однозначной. С одной стороны, русские и прибалты трудились плечом к плечу, восстанавливая регион после войны. С другой — не все с восторгом относились к приходу «чужаков».

С 1940 по 1957 год на территории Прибалтики действовали отряды так называемых «лесных братьев» — повстанцев-националистов, выступавших против советского режима.

Среди них были боевики, то есть активные участники вооруженной борьбы, и сочувствующие — непосредственного участия в вооруженных акциях не принимавшие, но помогавшие «лесным братьям» припасами и ресурсами, а также снабжавшие их информацией.

«Лесные братья» всячески препятствовали советизации. Они уничтожали партийных и советских работников, активистов, комсомольцев, а также просто сочувствующих советской власти. В «черные списки» попадали врачи, учителя, хозяйственные работники, работники милиции, обычные колхозники. Были случаи, когда убивали детей — пионеров, носящих красные галстуки…

Националисты устраивали диверсии на транспорте и производстве, нападали на небольшие военные гарнизоны.

Опасность грозила и русским, и сторонникам новой власти, так как ваш сосед или сослуживец запросто мог оказаться помощником «лесных братьев».

Постепенно «партизанское» движение в Прибалтике сошло на нет, так как с ним активно боролись силами милиции и НКВД, и жизнь в Прибалтике приобретала более мирные черты… Сегодня многие русские, которые родились и жили в бывших прибалтийских республиках, говорят о том, что до распада Советского Союза они не испытывали на себе негативного отношения со стороны коренного населения.

И только в последние четверть века ситуация изменилась, так как государственная политика стала иной. Россия принесла прибалтам немало плохого, но и немало хорошего, хотя о последнем мало кто вспоминает.