Раскрыта тайна перевала Дятлова 

Генпрокуратура поставила точку в одной из главных тайн XX века, а именно в загадочной смерти группы Дятлова в 1959 году.

Из выводов следует, что гибель туристов на на Северном Урале более 60-ти лет назад вызвал сход лавины.

Замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков объяснил, что группа покинула палатку из-за лавины, чтобы укрыться около каменной гряды. Обратно вернуться молодые люди не смогли из-за плохой видимости.

«Группа ушла на 50 метров (от палатки. — Прим. ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50»,

— пояснил Курьяков.

Версию прокуратуры подтвердил эксперимент, который был проведен в ходе следствия. Он показал, что в условиях, в которых оказалась группа Дятлова, найти палатку было невозможно.

Температура в день, когда группа столкнулась с угрозой лавины, была около минус 40–45 градусов

Температура в день, когда группа столкнулась с угрозой лавины, была около минус 40–45 градусов, поэтому даже разведя костер, молодые люди не могли спастись.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было»,

— подчеркнули в Генпрокуратуре.

История

Группа из девяти туристов с Дятловым во главе отправилась в лыжный поход по горам 23 января 1959 года. Поход был посвящен 21 съезду КПСС . Согласно принятой в 1949 году классификации спортивных турпоходов, он относился к 3-й — высшей —категории сложности. Путь туристов лежал на североуральские горы Отортен и Холатчахль. Один из туристов — Юрий Юдин — перед самым началом наиболее активной части похода заболел, и ему пришлось вернуться в Свердловск (ныне Екатеринбург). В итоге он — единственный из группы, кто тогда выжил (умер в 2013 году).

Antenna Daily

Группа Дятлова (поначалу вдесятером) выехала поездом из Свердловска в Серов 23 января.

Добралась до станции Ивдель, далее (утром 25 января) — автобусом до поселка Вижай, а вечером 26 января — попутным грузовиком до поселка 41-го квартала.

Утром 27 января, встав на лыжи, налегке продолжила маршрут. Налегке — поскольку начальник лесоучастка выделил дятловцам расконвоированного заключенного с лошадью — свои неподъемные рюкзаки они сложили в сани. Так группа добралась до Второго Северного рудника, уже нежилого к тому времени поселка, входившего некогда в состав Ивдельлага. Здесь дятловцы заночевали в одной из уцелевших изб. Утром 28 января было решено, что Юдин, которого продуло в кузове грузовика, вернется на лошади назад, а группа продолжит маршрут без него. Он попрощался с группой и вернулся назад. Далее туристы продолжали путь вдевятером.

О событиях, произошедших в дальнейшем, можно судить только по дневниковым записям туристов из группы Дятлова и фотографиям.

За 16 дней туристам предстояло пройти на лыжах более 300 километров, совершить два радиальных восхождения — на Отортен и Ойко-Чакур (Ойка-Сяхыл) — и к 12 февраля вернуться в Вижай. Оттуда Дятлов собирался отправить телеграмму о завершении похода. Впрочем, уже при прощании с Юдиным Дятлов сомневался, что уложится в сроки, и попросил Юрия предупредить турклуб, что они могут задержаться на маршруте до 14 февраля.

12 февраля группа в конечной точке маршрута так и не объявилась и не вышла на связь в последующие дни.

Обнаружение группы и следствие

22 февраля в УПИ из студентов-туристов были сформированы три поисковые группы (руководители — Борис Слобцов, Олег Гребенник и Моисей Аксельрод), которые забросили на разные участки маршрута Дятлова. К поискам подключили военных, оперативников с розыскными собаками, геологов и охотников-манси.

Охотники сообщили, что видели в районе реки Ауспия следы лыж. 26 февраля группа Слобцова обнаружила на склоне горы Холотчахль разрезанную изнутри палатку. Согласно протоколу места обнаружения стоянки из уголовного дела, в ней обнаружили девять рюкзаков с личными вещами, одежду и другие вещи, в том числе план маршрута и записные книжки, а также продукты.

На следующий день на спуске в сторону реки Лозьва, в 1,5 километрах от палатки, нашли первых погибших — Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Оба были в одном нижнем белье. Позже примерно в 300 метрах от них был обнаружен мертвый Дятлов, затем, в 330 метрах от него, мертвая Зина Колмогорова. В отличие от Дорошенко и Кривонищенко, она была в теплой одежде, но босая.

В марте в 180 метрах от Колмогоровой под слоем снега нашли тело Рустема Слободина.

Судмедэкспертиза впоследствии установила, что они погибли от переохлаждения

Остальных членов группы сумели найти лишь в мае, когда начал сходить снег. Оттаявшие обрывки одежды привели в ложбину ручья. С помощью зондов под снегом нащупали и раскопали настил из 15 тонких деревьев, однако людей на нем не оказалось. Их нашли еще ниже, почти у самого ручья. Судмедэкспертиза впоследствии установила, что они погибли от переохлаждения, однако у Люды Дубининой и Семена Золотарева оказались сломаны ребра, а у Тибо Бриньоля — перелом черепа. На их телах, а также рядом с ними была обнаружена одежда Кривонищенко и Дорошенко, которая, по всей видимости, была снята уже с трупов.

Antenna Daily

Похороны погибшей группы в Свердловске (ныне Екатеринбург) прошли с марта по май. 28 мая уголовное дело было закрыто с формулировкой:

«Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

С тех пор энтузиасты, изучавшие подробности гибели группы Дятлова, отмечали в деле множество странностей и несостыковок. Выдвигались разные версии: туристы погибли, потому что случайно попали в зону испытания ракетного вооружения, их ликвидировали спецслужбы или убили местные охотники манси. После возобновления дела у генпрокуратуры было в общей сложности 75 версий случившегося. Из них 15, по которым смерть туристов связывалась с секретными действиями органов, были признаны несостоятельными практически сразу.