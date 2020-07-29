ОПГ, "державшая" всю Россию

В 90-е в России существовало множество различных организованных преступных группировок, которые занимались рэкетом, грабежом и разбоями. Большая часть была сосредоточена в Москве, где бандиты делили между собой районы и воевали друг с другом и простыми людьми. Однако были и те ОПГ, о которых знала вся Россия и никто не рисковал идти против этих банд, наиболее известно стала одна из них. "Рамблер" рассказывает, какая группировка в 90-е была самой богатой и жестокой.

Одной из самых опасных ОПГ была банда, которую называли "Тамбовские". Несмотря на название, они работали преимущественно в Санкт-Петербурге, который в те времена стал центром криминального мира. Из-за расположения они контролировали весь экспорт и импорт в портах, поэтому "держали" многие сферы теневой экономики.

Как создавалась

Главарем банды был уроженец Тамбова Владимир Кумарин , более известный как Кум. В 80-е он работал охранником и вышибалой во многих клубах, благодаря чему получил известность среди других бандитов. После его посадили за подделку документов, и несколько лет он провел в тюрьме. Когда Кумарин вышел, начиналось распространение преступных группировок. Так, он собрал вокруг себя земляков из Тамбова, среди которых были бывшие спортсмены и начал вести бизнес. Ему помогли и знакомства, которые он завел во время работы в ночных клубах.

Сфера влияния

Как и у большинства ОПГ, главными способами заработка "Тамбовских" стали рэкет и вымогательства. Все заведения в городе были под контролем этой банды. К ним обращались за помощью бандиты и преступники, которых вовлекали в работу. Так как они контролировали и рынок запрещенных веществ в России, их боялись во многих городах. С ними сотрудничали банды из столицы и провинций. Сообщается, что на протяжении нескольких лет ОПГ контролировала и топливно-энергетический рынок, благодаря чему смогла неплохо заработать.

Что стало с группировкой