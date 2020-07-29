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«Черный дельфин»: как каторжная тюрьма стала самой страшной зоной 

Русская семерка 4 часа назад
Как «Черный дельфин» стал самой страшной зоной
Фото: Русская семерка
На границе с Казахстаном, в российском городе Соль-Илецк, находится самая крупная и самая строгая колония для приговоренных к пожизненному заключению. В ИК №6 с красивым неофициальным названием «Черный дельфин», присвоенным в честь статуи, сделанной руками заключенных и расположенной у входа в здание, сидят, по меньшей мере, 700 маньяков, людоедов, террористов, лидеров кровавых банд и прочих преступников. На их счету более 3500 человеческих жизней. И живы они только благодаря введенному в 1996 году мораторию на смертную казнь.

История колонии

Объект был возведен в 1756 году по указу Елизаветы Петровны, который гласил: «Колодников, подлежащих ссылке в Оренбург, долговременно в тюрьмах не держать, а отсылать немедленно, отбирать годных в рекруты и на любую работу». Каторжан направляли в Илецкую Защиту для работы на шахтах по добыче соли. В 1824 году крепость была разрушена, и на ее месте был воздвигнут острог для содержания арестантов. До Октябрьской революции он служил сначала пересыльной тюрьмой, затем концентрационным лагерем, а по окончанию войны получил статус Соль-Илецкой тюрьмы УНКВД для содержания подследственных.
Затем в 1965 году учреждение было преобразовано в исправительную колонию особого режима для заключенных с открытой формой туберкулеза.
И лишь в начале 2000-х был определен его нынешний статус — исправительной колонии для содержания осужденных, приговоренных к пожизненному заключению. В этот же период в сжатые сроки были проведены глобальная реконструкция здания и капитальный ремонт всех корпусов и сооружений. В связи со сменой вида режима и контингента сидельцев были установлены новые камеры видеонаблюдения, системы слежения и пропуска на территорию, построены новые блокпосты и увеличено количество служебных собак. А в 2006 году был открыт новый режимный корпус.

В своем нынешнем состоянии «Черный дельфин» — крупнейшее в России специализированное пенитенциарное учреждение, которое многие эксперты называют образцово-показательным.

Здесь поддерживаются исключительная дисциплина и порядок, колония полностью соответствует всем международным нормам и стандартам.

Особенности содержания

Подъем заключенных всегда начинается в 6 часов утра независимо от праздников или выходных. После этого дается время на заправку постели, умывание и утреннюю проверку. Пользоваться кроватью до отбоя нельзя. Свой 16-часовой день сидельцы проводят либо стоя, либо по очереди присаживаясь на единственный в камере табурет. Здесь нельзя шуметь, громко разговаривать, петь песни, курить. Полчаса в день осужденные могут слушать радио. Телевизор — награда за хорошее поведение, но предоставить его могут только по прошествии 10 лет заключения.
В камерах размером от 5 до 10 квадратных метров сидят 2-4 человека, которых подбирают по психотипу. При несовместимости сокамерников немедленно расселяют. Есть и одиночные камеры — для маньяков и каннибалов. Особо опасные сидят в «стаканах» — клетке внутри камеры. На учете у психиатра состоит 161 заключенный. Обострения психических заболеваний здесь нередки. Тихие поют песни, плачут. Буйные могут и на овчарку кинуться — был и такой случай.

В «Черном дельфине» нет столовой — еду подают в камеру через маленькое окошко.

Рацион преимущественно состоит из супа и хлеба. Каждую минуту жизни фиксирует видеокамера. Круглосуточно за заключенными наблюдает оператор, даже тогда, когда зэк справляет нужду.
В камерах всю ночь горит свет. Освещение способствует лучшему качеству записи и предотвращает возникновение непредвиденных ситуаций, например, попытки суицида или убийства.
«Черный дельфин» — колония с особым режимом и строгой дисциплиной.

Здесь не действуют воровские законы, и исключаются какие-либо нарушения.

Сидельцам практически с порога внушают мысль о том, их жизнь ничего не стоит и в случае неповиновения их ждут самые жесткие меры. Администрация тюрьмы поясняет: суровый режим вызван контингентом сидельцев. В некоторых учреждениях осужденные выносят ведра с помоями без наручников. Здесь такая халатность может иметь плачевные последствия для самого преступника или сотрудников колонии.

На работу как на праздник

Приговоренные к пожизненному заключению нечасто покидают стены камер. Перемещение преступников по территории колонии — особый ритуал. При выходе из камеры осужденный обязан наклониться вперед на 90 градусов и поднять руки сзади, растопырив пальцы.
Все передвижения здесь осуществляются только в наручниках со сведенными за спиной руками. Исключение делают только в часовне, где арестанту высвобождают правую руку для того, чтобы он мог креститься, и в душе, где он может мыться без наручников, но за решеткой.
Из корпуса осужденных выводят только в двух случаях: на ежедневную полуторачасовую прогулку и на работу. Гуляют зэки в специальном закрытом боксе на крыше тюремного блока, не видя солнечного света. Фактически это та же камера, только большей площадью.
До рабочего цеха заключенного ведут конвой из трех человек и служебная собака. Арестант находится в согнутом положении, на глазах — непроницаемая повязка (раньше был мешок), не дающая преступнику ориентироваться на местности.

«Кто знает, что у него на уме, — говорит начальник колонии. — Осужденным терять нечего. Я честно предупреждаю сотрудников, что домой они могут не вернуться».

Исправительная колония №6 располагает собственными швейным и обувным цехами, где трудятся около 400 человек. Работа в цеху — единственное занятие, способное разнообразить быт приговоренного к пожизненному заключению. Идут сюда охотно.
Обучение зэков проводится под строгим надзором бригадиров. За время существования колонии заключенные освоили методы производства десятка видов швейной и обувной продукции, которая пользуется спросом у местного населения и небольших торговых предприятий.
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