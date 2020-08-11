Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях 

Многие вещи люди десятилетиями используют не по назначению и даже не подозревают об этом. Одной из таких вещей являются поля в тетрадях. Для чего они предназначены на самом деле? Разбирался "Рамблер".

В школе на полях мы делали пометки, рисовали во время скучных уроков, а порой и вовсе старательно выводили имена возлюбленных. Учителя же на полях, как правило, ставили оценки, а также писали замечания или, напротив, похвалу. Безусловно, для всего этого отдельное место по краям тетради подходит как нельзя лучше, — пометки выделяются на фоне основного текста, но при этом не мешают ему.

Но кто бы мог подумать, что изначально поля в тетрадях создавались совсем для иных целей. Более того, они создавались не для людей.

В давние времена поля защищали записи от мышей и крыс, которые то и дело норовили погрызть тетрадь. Поскольку зачастую грызуны уничтожали тетради с краев, поля позволяли сохранить записи в целости и сохранности. Кроме того, они защищали их от общего износа тетради. А вот использовать поля для других целей придумали гораздо позднее.