Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях 

Мира Маркина 2 часа назад
Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях
Фото: depositphotos.com
Многие вещи люди десятилетиями используют не по назначению и даже не подозревают об этом. Одной из таких вещей являются поля в тетрадях. Для чего они предназначены на самом деле? Разбирался "Рамблер".
В школе на полях мы делали пометки, рисовали во время скучных уроков, а порой и вовсе старательно выводили имена возлюбленных. Учителя же на полях, как правило, ставили оценки, а также писали замечания или, напротив, похвалу. Безусловно, для всего этого отдельное место по краям тетради подходит как нельзя лучше, — пометки выделяются на фоне основного текста, но при этом не мешают ему.
Но кто бы мог подумать, что изначально поля в тетрадях создавались совсем для иных целей. Более того, они создавались не для людей.
В давние времена поля защищали записи от мышей и крыс, которые то и дело норовили погрызть тетрадь. Поскольку зачастую грызуны уничтожали тетради с краев, поля позволяли сохранить записи в целости и сохранности. Кроме того, они защищали их от общего износа тетради. А вот использовать поля для других целей придумали гораздо позднее.
Видео дня. Археологические находки, встрепенувшие ученых
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые страшные катастрофы в Черном море
Самые страшные катастрофы в Черном море
Самые странные кухни в российских квартирах
Самые странные кухни в российских квартирах
«И так сойдет!»: изобретательность по-русски
«И так сойдет!»: изобретательность по-русски
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
00:28
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
Безумный мир
Обозначены сроки отправки россиян на Марс
24:00
Обозначены сроки отправки россиян на Марс
Люди
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
00:13
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
Безумный мир
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
05:00
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
Вещи
На видео попал кот, похитивший тигра
00:34
На видео попал кот, похитивший тигра
Безумный мир
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
10:16
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
Люди
Зачем индейцы носят на голове перья
02:29
Зачем индейцы носят на голове перья
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение