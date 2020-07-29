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Похоронные фото: как в СССР появилась эта традиция 

Кириллица 6 часов назад
Похоронные фото: как в СССР появилась эта традиция
Фото: Кириллица
Этот, без сомнения, странный обычай распространился в СССР сразу после революции 1917 года и постепенно сошел на нет в конце XX века. Впрочем, не везде — в отдаленных деревнях до сих пор принято делать фотоснимки похорон и покойников, причем, почти в обязательном порядке снимали не только саму процессию похорон, но и часто — лицо покойника в гробе и родственников вокруг гроба. С чем же было связано возникновение подобной традиции?

Происхождение традиции

Возникновение включения фотосъемки в обряд похорон можно объяснить традицией, возникшей в годы Гражданской войны, когда фотографии убитых героев размещали в газетах и даже выпускали специальные фотоальбомы, посвященные истории революции, который часто начинались именно с фотографий похорон.
Однако на самом деле традиция эта возникла еще раньше — например, после кончины императора Петра Великого его посмертный портрет был написан двумя художниками.

В одно время в домах обывателей был распространен обычай вешать на стены фотографии императоров в гробах, например, Александра II.

В начале XX века в кинотеатрах перед сеансами показывали документальные кадры с похорон знаменитых людей: художника Архипа Ивановича Куинджи, государственного деятели Петра Аркадьевича Столыпина, историка Василия Осиповича Ключевского и других. Все это оставило свой след в формировании традиции фотографирования похорон в СССР.

Особенности фотографирования мертвых в России

Традиция фотографирования частных похорон возникла в девяностых годах XIX века и продлилась сто лет, вплоть до девяностых годов XX века. Пик распространения пришелся на 1970—80-е, когда в продаже появились полуавтоматические фотокамеры; почти в каждом семейном альбоме того времени были такие фотографии.
К слову сказать, ни в царской России, ни в советское время не была распространена традиция фотографировать мертвых людей, как живых — с открытыми глазами, в разных нарядах и в различных умилительных позах, как это было принято в Европе.

Делать такие фотографии в России считалось неуместным и воспринималось как глумление над телом почившего человека.

Сложились и свои каноны фотографирования: обязательно следовало крупным планом сфотографировать лицо покойного, лежащего в гробу, и обязательно — родственников у гроба Это был самый распространенный тип погребальной фотографии в русской культуре ХХ века. Такие фотографии делались дома, по дороге на кладбище и на самом погосте.
Причем, если в двадцатых и в тридцатых годах XX века провожающие покойного люди смотрели в объектив, позируя, то позже они, даже позируя, стали смотреть на покойного, как бы отдавая ему дань уважения.

Обязательными считались снимки у могилы и фотография самой могилы, с цветами и венками, с установленным крестом или памятником-пирамидкой со звездой, фотографией и надписью.

Не было принято фотографирование проявлений искреннего горя, рыданий и стенаний родни, а так же некоторые другие довольно деликатные моменты — например, не снимали момент, когда родные «прикладывались к венчку» покойного.
При этом ученые отмечают, что фотографы невольно подражали традициям иконописи, иконам на которых изображается, например, «Успение Богоматери» или «Положение Христа во гроб»: гроб покойного, так же как и на русских иконах, чаще показывали сбоку, и так же люди спокойно и серьезно смотрели в лицо умершего. Православные священники относились к этому весьма «либерально», не считая это нарушением христианских канонов.

Зачем это делали

Сами русские люди, которые показывали фотографии этнографам, объясняли фотографирование на похоронах по-разному: одни считали, что это делается для того, «чтобы помнить, кто был на похоронах». Другие считали главным критерием известность покойного. Третьи думали, что «важно соблюдать традиции»: «Ничего такого в этом нет, так все делают», — об этом в своей статье «Фотографии похорон в русской культуре» указывает антрополог Ольга Юрьевна Бойцова, старший научный сотрудник музея антропологии и этнографии им. Петра Великого.
Фотосъемка действительно прочно вошла в русскую традицию как фиксирование перехода человека из одного состояния в другое — фотографируют рождение ребенка, крещение, «первый звонок», выпускной, свадьбу.

Это документальное подтверждение произошедшего события и сохранение о нем памяти не только для семьи, но и для будущего поколения.

Это фиксирование личной истории человека, вкрапленное в историю рода, как повторяющегося события, через которое проходит каждый человек, но которое повторяется в истории коллектива.
В фотографии задокументированное личное становится общим. При этом потомкам остается свидетельство о том, что похороны предка «были» и «все было сделано правильно». В этом смысле фотографии похорон важны не для умерших, но для семьи и потомков.

Хранили, а теперь выбрасывают

В XXI веке этнографы отмечают, что люди больше не желают видеть родных людей мертвыми даже на фотографиях и хотят «запомнить их живыми». Происходит вытеснение всяких упоминаний о смерти из жизни человека, что характерно для постхристианского общества, страшащегося смерти.
Похоронные фотографии выбрасываются из семейных альбомов, и лишь пожилые люди продолжают их хранить по традиции, причем как носители традиции, находящиеся внутри нее, не могут внятно объяснить, зачем это нужно. Люди старшего поколения по-прежнему считают, что смерть надо видеть своими глазами, помнить о ней и все знать, «потому что так надо». Это верно расставляет акценты в текущей жизни и заставляет думать о душе.
При этом антропологи отмечают, что фотографии родных с гробом покойного во многих случаях невольно становятся как бы торжеством жизни над смертью, особенно четко это видно на фотографиях начала XX века, когда в крестьянских семьях было много молодежи и детей.
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