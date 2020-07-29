Каждый из нас хотя бы раз путешествовал на электричке. Как только поезд «отрывается» от перрона, в вагоне сразу же появляются продавцы мороженного, горе-таланты с гитарами и обычные попрошайки. «Рамблер» выяснил, кто зарабатывает в электричках.

Конечно, бизнес, процветающий в электричках существует «по понятиям». Конкурентов не любят, просто так на работу не попасть. Начать заработки можно только по знакомству или рекомендации.

«Могут и с поезда скинуть, и в глаза чем-нибудь прыснуть. Сюда с улицы не попадают — только знакомые».

Продавцы

Женщины, которые продают всякую мелочь, выглядят устало. Схема такая: закупить товар у бригадира на оптовой базе, а дальше — продавать. У каждого продавца есть свое расписание, чтобы одинаковый товар не пересекался. Пик торговли наступает сразу после того, как основная масса проедет от работы к дому или обратно. Заработать за день можно до трех — пяти тысяч рублей, если ты профи, но часть придется отдать старшему.

На вопросы о выборе профессии женщина с товаром отвечает просто: «Воровать я не согласна. А проституткой быть не могу из моральных принципов».

Музыканты и попрошайки

Музыканты получают меньше всех, следом идут люди с голосом — они зарабатывают около тысячи рублей за поезд. Но по сравнению с прибылью попрошаек эти суммы мизерные. Больше всего реакцию у людей вызывает чувство жалости. Но эту сторону бизнеса контролируют преступные группировки, которые заставляют работать инвалидов. Считается, что чем хуже травмы у человека, тем больше выгоды он принесет, также помогают дети. Случается и такое, что бандиты калечат своих работников специально.

«Музыканты получают рублей семьсот с электрички. У попрошаек побольше. Особенно у тех, которые с детьми».

Чтобы не тревожила полиция, всем работникам бизнеса в электричках, приходится давать взятки. Но это уже вряд ли кого-то удивит.