Атака смертников и акул: как погиб «Индианаполис»

30 июля 1945 года японская подводная лодка I-58 торпедировала американский крейсер «Индианаполис». Он был последним крупным кораблем ВМС США, потопленным в период Второй мировой войны. Жертвами атаки стали 883 человека. Вместе с «Индианаполисом» на дно ушли около 300 моряков. Многие погибли в четыре следующих дня от обезвоживания и гипотермии. Несколько десятков человек съели акулы.

Подлодка I-58 выходила на задания под командованием капитана-лейтенанта Мотицуры Хасимото с конца 1944 года. Это была современная субмарина, способная погружаться на глубину более 100 м. Уже после ввода в строй ее оснастили торпедами «Кайтэн», управляемыми пилотами-смертниками. I-58 несла на борту четыре такие человекоторпеды. Их боевое применение, однако, было малоэффективным. В январе 1945 года подлодке не удалось нанести ущерб американским кораблям у Гуама, а в марте — при атаке у атолла Улити. В апреле I-58 вошла в отряд японских подлодок, пытавшихся помешать высадке американцев на Окинаву. Однако и теперь субмарине пришлось больше заниматься собственным спасением, а не уничтожением боевых сил противника. «Кайтэны» если и были выпущены, цели не достигли.

Тяжелый крейсер ВМС США «Индианаполис» был построен еще в 1931 году.

В морских сражениях Второй мировой войны он зарекомендовал себя как значимая и результативная боевая единица американского флота. В конце июля 1945 года корабль выполнил сверхсекретную миссию по доставке на остров Тиниан компонентов атомной бомбы «Малыш», которую 6 августа американцы сбросили на Хиросиму. «Индианаполис» не был оборудован гидролокатором, что повышало его уязвимость при подводной атаке. Из-за повышенной секретности операции крейсер не имел сопровождения. Более того, капитан корабля Чарльз Маквэй не знал, какой груз доставляет на авиабазу.

Пути I-58 и «Индианаполиса» пересеклись поздним вечером 29 июля 1945 года в 400 км к северу от Палау, когда штурман находившейся в надводном положении подлодки заметил приближающийся с востока корабль. Командир Хасимото ошибочно принял крейсер за линкор «Айдахо», который уже участвовал в операциях против японцев и был им хорошо знаком. Движимый желанием отомстить, капитан-лейтенант приказал погрузиться и атаковать вражеский объект.

Когда I-58 уже почти приблизилась к цели, корабль внезапно изменил курс: подлодке пришлось маневрировать. В 23 часа 26 минут она выпустила шесть торпед с интервалом в две секунды. В 23:35 Хасимото заметил два попадания в правый борт крейсера. «Индианаполис» потерял ход и начал крениться. Командир I-58, однако, не был уверен, что противнику нанесен значительный урон. Хасимото распорядился уйти на глубину 30 м, чтобы перезарядить торпедные аппараты, и повторно атаковать. Новая серия залпов добила корабль.

В 00:27 30 июля 1945 года он опрокинулся и затонул.

«Прошло уже свыше часа после торпедирования корабля, и теперь я был уверен, что он затонул, — делился в своих мемуарах японский подводник. — Получив такие повреждения, он не мог уйти на большой скорости, а если бы и начал уходить, то должен был находиться в пределах нашей видимости. Мне все же хотелось иметь доказательство гибели корабля, но в темноте на поверхности было очень трудно обнаружить какие-нибудь обломки. С чувством сожаления я направил лодку на северо-восток, опасаясь преследования кораблей или авиации противника».

Дискуссионным остается вопрос применения I-58 боевых средств, позволивших отправить «Индианаполис» на дно Филиппинского моря. Доживший до 2000 года Хасимото в своей книге воспоминаний «Потопленные» категорически отрицал использование «Кайтэнов» при нападении на крейсер ВМС США, утверждая, что атаковал обычными торпедами. Пилоты-смертники якобы умоляли задействовать их ради общего дела, но Хасимото не стал жертвовать людьми. По его словам, стрельба велась с дистанции 1370 м.

Напротив, американские военные и позже советские специалисты считали, что «Индианаполис» потопили именно «Кайтэны». В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что обычные торпеды достигают цели за 40 секунд, в то время как у «Кайтэнов» это занимает несколько минут, как и произошло в скоротечной ночном бою посреди океана.

«Наблюдая в перископ, я видел несколько вспышек на борту корабля, однако он, казалось, еще не собирался тонуть, поэтому я приготовился дать по нему второй залп, — писал Хасимото. — От водителей торпед послышались просьбы: «Поскольку корабль не тонет, пошлите нас!» Противник, конечно, представлял для них легкую цель, даже несмотря на темноту. А что если корабль потонет еще до того, как они достигнут цели? Однажды выпущенные, они уходили уже навсегда, поэтому не хотелось рисковать, жаль было губить их напрасно. Взвесив факты, я решил не выпускать на этот раз человекоторпеды».

Как уверял Хасимото, если настроение личного состава лодки было превосходным, то «водители торпед» сильно обиделись. Один из них со слезами на глазах настойчиво спрашивал, почему их не использовали против «Индианаполиса». Капитан успокоил смертника обещанием вскоре встретить другой корабль. Он хорошо запомнил, что японцы отпраздновали победу рисом с бобами, вареными угрями и солониной.

За несколько минут до затопления с торпедированного «Индианаполиса» посылали отчаянные сигналы бедствия.

Они пришли на три станции, однако команде крейсера не повезло. Так, командир первой станции оказался пьян и не мог адекватно оценивать ситуацию, начальник второй приказал подчиненным не беспокоить его посреди ночи, а на третьей станции сигнал приняли за происки японцев.

Вместе с кораблем погибли около 300 человек из 1197, находившихся на борту. Порядка 880 моряков успели пересесть в шлюпки или дрейфовали в воде. На долю этих людей выпали невероятные страдания. Ожидать помощи им пришлось четыре дня. За это время около 80 человек съели акулы. Другие столкнулись с обезвоживанием, гипотермией и сильными галлюцинациями. Еды и пресной воды у них не было. Нещадно жарило солнце. Уже не веря в возможность спасения, отчаявшиеся люди сходили с ума.

«На четвертый день паренек из Оклахомы увидел, как акула ест его лучшего друга. Он не мог этого вынести, достал нож, зажал его в зубах и поплыл за акулой. Больше его не видели», — рассказывал позже один из выживших Шерман Бут.

Лишь 2 августа выживших обнаружил патрульный самолет PV-1 Ventura. Прибывшие на подмогу достали из воды 321 человека. Четверо из них вскоре скончались.

Трагедия крейсера явилась стала массовой гибелью американских военных моряков в истории.

Выжить удалось командиру «Индианаполиса» Маквэю. Он стал единственным капитаном в истории ВМС США, отправленным под трибунал за потерю корабля во время боевых действий. Его не стали наказывать, но вину не сняли. В 1968 году Маквэй покончил с собой, не вынеся позора. В начале XXI века его посмертно реабилитировали при участии президента США Билла Клинтона

I-58 продолжила гоняться за американскими кораблями, но без особого успеха. 1 августа она не смогла догнать морской транспорт, а 9-го эсминец ВМС США успел уничтожить выпущенный «Кайтэн». После капитуляции Японии проведение дальнейших операций потеряло смысл. Весной следующего, 1946 года подлодку потопили артиллерийским огнем, предварительно сняв с нее оборудование. Сейчас корпус субмарины лежит на глубине 100 м.

«7 августа мы услышали по радио сообщение об огромных разрушениях, причиненных Хиросиме взрывом только одной бомбы. Мы на лодке не в состоянии были оценить создавшееся положение. Наш долг требовал продолжения борьбы, согласно полученным приказам, мы должны были делать все от нас зависящее, чтобы нанести противнику наибольшие потери. По-видимому, когда бомбардировщик В-29 поднялся с аэродрома Тениан, неся атомную бомбу для города Хиросима, экипаж самолета знал уже о потоплении «Индианаполиса», который доставил из США в Тениан часть этой бомбы. Экипаж самолета сделал следующую надпись на этой атомной бомбе: «Подарок» за души погибших членов экипажа «Индианаполис». Об этом я прочел в марте 1949 года в одном журнале», — отмечал Хасимото.

По мотивам трагической истории «Индианаполиса» были сняты два фильма: «Миссия акулы» в 1991 году и «Крейсер» в 2016-м.

А в августе 2017 года группа гражданских исследователей во главе с соучредителем Microsoft Полом Алленом обнаружила обломки корабля на глубине 5,5 км.