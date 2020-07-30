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Какие новые фамилии давали советским гражданам 

Русская семерка 1 час назад
Какие новые фамилии давали советским гражданам
Фото: Русская семерка
Согласно переписи 1897 года, около 75% населения Российской империи не имели фамилий. Окончательно фамилии у всех жителей нашей страны появились только в советскую эпоху — в 30-е годы XX века, когда была объявлена всеобщая паспортизация.

Охота к перемене фамилий

Если жители Центральной России еще имели официальные фамилии, то на окраинах страны, в глухих деревнях, крестьяне порой не имели никаких документов, и чтобы различить, к их имени добавляли либо имя отца (реже матери), либо прозвище. Когда начали создаваться колхозы, фамилии в документах записывали соответственно. Так, Василий, сын Прокопия, становился по фамилии Прокопьевым, а Федор по прозвищу Косой так и получал фамилию либо Косой, либо, в целях благозвучия, Косов.
В марте 1918 года В. И. Лениным был подписан декрет «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища». Дело в том, что в Совнарком обращалось множество граждан, желавших поменять имена или фамилии. Кто-то хотел изменить фамилию, потому что она была неблагозвучной, кто-то — по причине ее дворянского или духовного происхождения, в Советском Союзе не поощрявшегося.
Вскоре после Октябрьской революции в наркомат внутренних дел поступило письмо от команды моряков-черноморцев. Все они просили о смене фамилий. Например, матрос Дураков просил позволить ему зваться Виноградовым, Гнилоквас — Степановым, Кобелев — Скобелевым.
За перемену фамилии взимали внушительную пошлину, которая шла в доход молодого советского государства. Поэтому желающим отказывали редко.

Фамилии нового времени

В то же время в СССР возникло множество фамилий-неологизмов. Моду на них ввели пролетарские вожди, бравшие себе вместо настоящих фамилий революционные псевдонимы: Ленин, Сталин, Киров, Молотов… Простые смертные получали такие фамилии по разным причинам. Были такие, кто хотел носить фамилию, соответствующую веяниям нового времени. «Новые» фамилии часто давали сиротам, детдомовцам. Так появились Авангардовы, Амперовы, Астровы, Атеистовы, Виленины, Вольфрамовы, Дамировы (от: «Даешь мировую революцию» или: «Да здравствует мир»), Декабристовы, Делегатовы, Демократовы, Депутатовы, Иридиевы, Комиссаровы, Коммунаровы, Маевы, Мартеновы, Маузеровы, Новомировы, Октябрьские, Партизанские, Правдины, Пролетарские, Ренатовы (от «революция, наука, труд»), Самолетовы, Советовы, Электроновы, Эфирины, Юбилейные, Юннатовы…

«Русификация» и «национализация»

В состав СССР вошли различные республики, в том числе среднеазиатские. Их жителей нередко записывали под русифицированными фамилиями, происходившими от родовых имен. Так, от имен Абдулла, Гаджи, Ибрагим, Мамед были образованы фамилии Абдуллаев, Гаджиев, Ибрагимов, Мамедов. Однако русские фамилии в союзных республиках, в свою очередь, могли переиначить на национальный лад. Так, В Латвии русских часто записывали под фамилиями Петровс, Кузнецовс, Федоровс. Кстати, актриса Людмила Гурченко пишет в своих воспоминаниях, что настоящая фамилия ее отца — Гурченков.
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