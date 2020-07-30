Где обнаружили исчезнувший поезд-призрак

В июле 1911 года 106 состоятельных туристов отправились в путешествие из Рима на поезде, состоявшем всего из трех вагонов. Туристическая фирма «Санетти» гарантировала пассажирам максимальный комфорт и идеальные условия. Все так и было ровно до того момента, пока состав не подошел к тоннелю Ломбардии. О том, что произошло дальше, рассказывает «Рамблер».

Поезд вошел и исчез. Спасатели обследовали весь тоннель, но ни состав, ни люди так и не были обнаружены. Правда, через некоторое время объявились два пассажира, которые путешествовали на поезде «Санетти». Оба утверждали, что когда поезд вошел в тоннель, раздался странный гул, а сам поезд как будто вошел в полосу тумана. В вагонах началась паника, двое спасшихся туристов, по их словам, сумели вылезти в окно и выбежать из тоннеля.

Вход в тоннель замуровали, поезда через него пускать больше никто не хотел. А во время Второй мировой войны возле него взорвалась бомба, полностью уничтожив проход.

Почти через два десятка лет после происшествия в тоннеле в одном из исторических архивов Мехико были обнаружены документы, в которых говорилось о том, что в городе внезапно появилось 100 итальянцев. Они утверждали, что приехали из Рима. Все бы ничего, но эти документы датированы 1845 годом. То есть задолго до того, как произошел странный случай с поездом «Санетти».

Разумеется, никто не поверил «гостям из будущего», итальянцев поместили в психиатрическую лечебницу. Правда, у одного из них обнаружили табакерку, на крышке которой была выгравирована дата «1907», однако, ее посчитали подделкой.

До сих пор неизвестно, куда исчез поезд «Санетти» и как в Мехико в 1845 появились странные люди, утверждавшие, что прибыли поездом, вышедшим с вокзала в 1911 году. Но, по слухам, странный состав некоторое время обнаруживали в разных частях планеты. Говорят, его видели в Германии, Италии, СССР и даже в Индии.