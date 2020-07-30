В России ношение нательного крестика – устоявшаяся традиция, которую многие считают обязанностью для христианина, а иные даже отождествляют крест с амулетом, оберегающим от «дурного глаза». Однако, обычай «крестоношения» характерен, в основном, для русского православия. В России нательный крестик принято надевать на человека во время крещения. В идеале – он должен носить его, не снимая, всю жизнь. Но ни в тексте чинопоследования, ни в древних соборных постановлениях нет особых указаний об обязательном ношении этого атрибута для христиан.

Есть версия, согласно которой обычай водружать на шею новообращенного крестик появился на Руси с момента её крещения. С одной стороны, это было зримым подтверждением слов Христа — «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой» (Мф 16:24), а с другой – существенной помощью властям в деле «христианизации»: по наличию или отсутствию крестика было легче определить, крещён ли человек или всё ещё упорствует в язычестве.

В Грецию христианство пришло намного раньше, и, в отличие от Руси, его распространение не поощрялось властью. Почти все греческие христиане первых столетий испытали ужасы гонений за веру: их пытали, выжигали на груди крест за отказ поклониться идолам. Есть сведения, что некоторые мученики, исповедуя веру, носили кресты и на шее, например Прокопий и Орест (IV век), но это было, скорее исключением. Позже, в знак подражания святым мученикам, христиане стали делать небольшие татуировки креста на груди. К слову, у христиан-коптов до сих пор принято набивать изображение креста на запястье правой руки. В мусульманском мире Ближнего Востока (порой – враждебном для христиан) это позволяет, в случае внезапной смерти, быть похороненным по христианскому обычаю.