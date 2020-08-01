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Революционер, который восстал из мертвых после смертной казни 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Революционер восстал из мертвых после казни
Фото: wikipedia.org
Во время мексиканской революции Венсеслао Могуэль воевал на стороне революционеров. В 1915 году его приговорили к смертной казни за участие в восстании, но что-то пошло не так. «Рамблер» расскажет эту историю подробнее.
Революционер стоял у стены, солдаты сделали девять точных выстрелов в тело парня. Командир отдал приказ совершить контрольный выстрел в голову, чтобы бунтарь наверняка не остался в живых. Но Венсеслао не только выжил, дождавшись ночи, он прополз три квартала, пока не добрался до своих.
Его нижняя челюсть превратилась в кровавое месиво, раны были тяжелыми. К сожалению, восстановить часть черепа не удалось и мужчина проходил до конца жизни с ужасным шрамом на все лицо.
wikipedia.org
Позднее историю Венсеслао пересказывали друг другу словно легенду, а сам он постоянно участвовал в телевизионных шоу, где давал интервью. Но люди относились к мужчине безжалостно, постоянно обращая внимание на физический недостаток Венсеслао. Кто-то даже говорил, что глядя на него, невозможно сдержать рвотный позыв.
Но несмотря на мнение публики, мужчина остался все тем же добрым Венсеслао, который будто бы никогда не попадал в роковую передрягу. Он прожил еще 60 лет, но как говорили люди, жизнь его нельзя назвать легкой. Несмотря на это, Венсеслао старался радоваться тому, что просто жив. А потом о его судьбе историю написали песню «El Fusilado», которая рассказывает о чудесном исцелении солдата.
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