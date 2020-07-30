Оргии в монастыре и секс с евнухами в Средние века

Леонардо да Винчи обвиняли в увлечении оргиями. Вильгельма Завоевателя, несмотря на все успехи, до конца жизни называли «Бастардом», так как его отец согрешил с дочерью кожевника. Папу Иоанна XXIII обвиняли в изнасиловании 300 монахинь. А сын Папы Александра VI, Чезаре Борджиа, устраивал в папском дворце вечера, на которых голые проститутки собирали с пола каштаны.

В общем, тогда тоже умели веселиться. Мы собрали для вас 5 самых выдающихся историй. Хотя их, конечно же, намного больше.

Оргии в женском монастыре Литтлмор. Начало XVI века

История, в которой переплелись распутные монахини, БДСМ и пьяные футбольные фанатыСпоры о том, относить ли начало XVI века к Средневековью или нет, идут до сих пор. Но для нашей истории это не принципиально, тем более, началась она еще в XIII веке. Женский монастырь Литтлмор был построен в графстве Оксфордшир в 1245 году, и с самого начала духовная жизнь там как-то не задалась.

Сначала это место прославилось как опасное: судя по всему, подрядчики здорово сэкономили на материалах и первые въехавшие в него монахини ежедневно молились за то, чтобы потолок не рухнул им на головы. Потом о Литтлморе пошли нехорошие слухи среди пилигримов: якобы настоятельницы монастыря предлагали паломникам ночлег, а потом выставляли за него огромные счета.

К XV веку монастырь уже прославился как настоящее гнездо разврата и повального воровства (мало кто вспоминает, что эти две вещи часто идут рука об руку).

Монахини заманивали молодых сельских парней в свою обитель и устраивали там оргии.

А когда опустошились винные склады и стало нечего пить, начали продавать утварь.

Эти маленькие шалости удалось бы скрывать и дальше, если бы не склонность новой настоятельницы Кэтрин Уэллс к садо-мазо. Монахини жаловались на постоянные побои и беспричинные жестокие наказания. За восемь лет правления этой дамы накопилось множество жалоб, и в 1518 году епископ Линкольна отправил сюда своего комиссара.

Прибывший посланник обнаружил, что все еще хуже, чем казалось. Судя по доносам. Литтлмор превратился в настоящий бордель. Монахини голодали, потому что продали почти все запасы еды. Вина не осталось.

Но самое скандальное: настоятельница родила девочку от священника из Кента по имени Ричард Хьюз.

Большая часть распроданных начальницей монастыря подсвечников и серебряных подносов копилась на приданое для дочери. Так что как минимум материнской любви она была не чужда.

Закончилось все еще причудливее, чем начиналось. По указу епископа монастырь расформировали (перед этим монахини подожгли его, едва не спалив дотла). Здание оказалось заброшено, а через пару сотен лет в единственном сохранившемся пристрое открыли паб «Приорат». В 2013 году он был разгромлен толпой пьяных футбольных фанатов.

Бальтазар Косса — пират и развратник, который стал Папой Иоанном XXIII. XIV век.

Когда грабежи, изнасилование 300 монахинь, содомия и секс с ведьмой — не препятствие для духовной жизни

Папа Бальтазар Косса — настолько одиозная фигура, что достоин отдельной статьи. Он был фантастически греховен и чудовищно везуч. Начав как простой студент, промышляющий грабежом в университете Болоньи, он дорос до лидера пиратской команды, которая ураганила на побережье Средиземного моря.

Но даже маленькие грехи молодости, а также то, что его любовницей была женщина, официально объявленная ведьмой и приговоренная к сожжению, нисколько не смутили Папу Урбана VI. Он взял смышленого парня к себе на службу и позволил ему дослужиться до епископа.

После смерти Урбана Бальтазар сам сел на престол под именем Иоанн XXIII, правда не в Риме, а в Пизе. Всего через год его свергли. Папе было предъявлено обвинение из 74 пунктов, куда входили: содомия, изнасилование 300 монахинь, отрицание загробной жизни, продажа святых мощей, убийство Папы Урбана, валютные операции, секс с собственной внучкой, поджоги монастырей, пытки епископов.

Были обвинения поизощреннее, например якобы имевшая место оргия с целой семьей, включая отца, мать, сына и малолетних дочерей.

Простого человека казнили бы и за половину от этого. Но Бальтазар не был простым человеком, ему хватило наглости прийти к новому Папе с повинной, и тот вернул ему сан епископа Болоньи. Кстати, на его могиле поставили памятник, который оформил сам Донателло.

Философ Пьер Абеляр и его ученица Элоиза. XII век.

Романтическая история, которая обернулась кастрацией

Пьер Абеляр — один из самых известных философов средневековья. Он был амбициозным клириком, блестящим оратором, проповедником, поэтом, теологом и схоластом. Но по-настоящему знаменитым его сделали не философские труды, а сексуальный скандал, всколыхнувший всю Европу.

Абеляр, помимо прочего, подрабатывал преподаванием. Один из духовных патронов Парижа, каноник Фульбер, доверил ему свою 17-летнюю племянницу Элоизу — и, как нетрудно догадаться, вскоре об этом пожалел. Вместо занятий схоластикой Абеляр и Элоиза начали изучать анатомию и в какой-то момент девушка забеременела, но это было только началом настоящих проблем.

Фульбер приказал Пьеру жениться на ученице и признать сына. Абеляр согласился. Однако в какой-то момент Элоиза вернулась в дом дяди — несмотря на состоявшееся венчание, она отказывалась от брака. Ей казалось, что это уничтожит блистательную духовную карьеру Абеляра. Фульбер, естественно, решил, что это Пьер промыл ей мозги своими схоластическими трюками. Отреагировал он максимально остро: его слуги ворвались в дом Абеляра посреди ночи и кастрировали философа. Однако он не только выжил, но и выиграл у Фульбера войну за умы сограждан.

Абеляр ушел в монахи, то же самое сделала Элоиза.

Оба они до самой смерти продолжали слать друг другу проникновенные платонически-любовные письма, над которыми рыдала вся Франция.

Фульбера записали в злодеи, Пьера — в невинно пострадавшие мыслители, Элоиза стала символом чистой и непорочной любви. Их сын, названный Астролябием, остался без родителей — на попечении все того же Фульбера. В общем, сейчас эта история кажется чертовски нездоровой со всех сторон, а слишком пылкий дядя даже вызывает некую симпатию. Но кто мы такие, чтобы судить дела XII века?

Датский король Вальдемар и сестра его жены. XIII век.

Как потерять королевство из-за спонтанного секса с родственницей

Шведский король Вальдемар I Биргерссон умудрился лишиться всего — и власти и жизни — самым глупым образом. Он потерял уважение Папы Римского, был всенародно объявлен «не отвечающим за свои действия» (фактически идиотом) и в итоге потерял трон — а все из-за из-за неумения сдерживать своего Гунгнира в штанах.

Вальдемар был женат на дочери датского короля Эрика IV, прозванного Плужный Грош. Тот тоже мастерски профукал свой трон из-за огромных налогов, но хотя бы сумел неплохо пристроить своих дочерей. Старшая, София, как раз стала женой Вальдемара, а младшая, Ютта, оказалась в монастыре.

Впрочем, оттуда она сбежала, попросила приюта у Софии и практически моментально охмурила ее мужа.

Вальдемар и Ютта даже не стали скрывать свою связь, тем более, что от нее родился ребенок.

И даже больше того: шведский король был настолько сумасброден, что отправился лично к Папе в Рим просить разрешения развестись со старшей сестрой (которая была слишком скучной), чтобы жениться на младшей (которая любила приключения и спонтанный секс). Даже в XVI веке Генриху VIII пришлось идти на создание собственной церкви, чтобы разобраться со своими адюльтерами. Что уж говорить про XIII век.

В общем, Папа не только отказал Вальдемару, но и обязал его выплатить колоссальную индульгенцию. Вернувшись домой, король «обрадовал» поданных преотличными новостями: во-первых, церковь официально признала его тяжким грешником, во-вторых, расплачиваться за это будут простые налогоплательщики.

Естественно, тут же возникли другие претенденты на трон, Вальдемара объявили недееспособным и свергли. Просто так он не сдался, и еще долгое время пытался поднять восстания и привлечь в страну иностранные войска, но тщетно. Это лишь усугубило его положение и вместо домашнего ареста все закончилось убийством: судя по всему, его просто заморили голодом в Нючепингском замке. Крепость, кстати, в итоге разрушили лояльные королю восставшие, так что ее тоже можно записать в жертвы этой истории.

Сексуальные приключения императора Чжэнде. XV век.

Правитель, который спал с подчиненными для укрепления своей власти

Но не только европейские монархи и монахини преуспели в греховных делах. Китайские правители на тысячелетия раньше обогнали их в развращенности. Однако императоры жили предельно изолированно, да и на их выходки, даже самые извращенные, смотрели сквозь пальцы. Истории об императорских проделках просачивались в народ только когда это могло лишить династию Небесного Мандата.

Например, император Вэньсюань любил бегать голым (да еще и в женском макияже) при подданных и мог запросто уснуть пьяным на улице.

Император Гаоцзу настолько ненавидел ученых-конфуцианцев, что сбивал с них шляпы и мочился в них при всем честном народе; по иронии он же сделал конфуцианство государственной идеологией — когда понял, насколько оно удобно для управления страной.

Император Ди Синь приказал сделать себе пруд, заполненный вином и островами из закусок — в нем, к радости монарха, утонуло немало его чиновников. Правда, самого его в итоге свергли, и свое правление он закончил, прыгнув в пылающую жаровню.

На их фоне император Чжэнде из династии Мин выглядит немного адекватнее — он хотя бы пытался заниматься управлением страны, а не пил как проклятый. Молодой правитель выучил арабский, монгольский и санскрит; провел успешные военные походы против монголов, обезопасив северные границы, предотвратил крупное восстание.

Но еще больше он запомнился своим эксцентричным поведением.

Чжэнде заводил себе любовников среди евнухов, причем сотню из них он усыновил.

Еще он любил переодеваться простым горожанином и ходить по дешевым борделям, иногда приводя ничего не подозревающих проституток к себе во дворец.

Но самым вопиющим, по мнению современников, был тот факт, что любимейшим любовником императора был исламский подданный Саид Хусейн, наместник города Хами. Однако предполагается, что это была скорее политическая, чем любовная связь — город был важнейшим оплотом в защите страны от монголов. Видимо, для Чжэнде это был самый надежный и привычный способ сплочения с подчиненными.