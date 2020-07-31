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В США от коронавируса умерла собака 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
В США от коронавируса умерла собака
Фото: News.ru
В американском штате Нью-Йорк умерла немецкая овчарка, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2.
Проблемы со здоровьем у семилетнего пса Бадди начались в середине апреля. Хозяева животного обратились за помощью к ветеринарам. Специалисты только в июне смогли понять, что у собаки COVID-19. Постановке диагноза мешало сопутствующее заболевание (рак). Возможно, именно оно и стало причиной ослабления иммунитета.
Врачи месяц лечили домашнего питомца, но безуспешно. Бадди умер. Он стал первой собакой с диагнозом COVID-19 в США, сообщает журнал National Geographic.
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