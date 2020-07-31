В США от коронавируса умерла собака 

В американском штате Нью-Йорк умерла немецкая овчарка, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2.

Проблемы со здоровьем у семилетнего пса Бадди начались в середине апреля. Хозяева животного обратились за помощью к ветеринарам. Специалисты только в июне смогли понять, что у собаки COVID-19. Постановке диагноза мешало сопутствующее заболевание (рак). Возможно, именно оно и стало причиной ослабления иммунитета.

Врачи месяц лечили домашнего питомца, но безуспешно. Бадди умер. Он стал первой собакой с диагнозом COVID-19 в США, сообщает журнал National Geographic.