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Почему в СССР клеили обои на газеты 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Почему в СССР клеили обои на газеты
Фото: depositphotos.com
В Советском Союзе было много полезных "лайфхаков" относительно ремонта, так как граждане обходились без современных технологий. Ремонт в СССР был отдельной темой, так как люди делали его сами и даже варили клей из крахмала. Если в старой советской квартире начать отклеивать обои, можно увидеть под ними газеты. "Рамблер" рассказывает, зачем это применяли для ремонта полвека назад.
В те времена ремонт был совсем другим, поэтому требования к нему тоже отличались. Например, никто не занимался выравниванием стен штукатуркой и грунтовкой, обои клеили сразу, но для большинства газеты стали способом для того, чтобы скрыть неровности бетона. Конечно, мелкие трещины и дыры они заделывали плохо, но там, где стена была неровной, клеили толстый слой газет.
Еще одной проблемой было качество обоев. Они были тонкими, а клей наносили непосредственно на стену толстым слоем, поэтому обои могли с легкостью отклеиваться. Газеты стали тем материалом, который помогал создавать сцепление между бетоном и самым верхним слоем. Они были тоньше и легче, поэтому легко прилипали к стенам.
Клей для обоев варили на плите. Крахмал соединяли с водой и получали клейстер, который по надежности уступал современным материалам, но хорошо работал с прослойкой из газет. Она защищала стены от осыпания штукатурки под обоями, благодаря чему они дольше были прикреплены к бетону. Долговечность обеспечивалась благодаря тому, что без соприкосновения со стенами они не мялись и дольше сохраняли внешний вид. Так, их можно было отодрать и переклеить заново, если хозяева квартиры хотели обновить ремонт.
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