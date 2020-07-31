Стали известны пророчества святой Матроны про 2020 год

Одна из самых почитаемых в России святых — Матрона Московская — скончалась 68 лет назад. Но и сегодня к ее мощам приходят тысячи людей, чтобы попросить о чуде.

При жизни слепая Матрона нередко предсказывала будущее, потому что могла «видеть» события грядущего внутренним зрением. На днях специалисты по регрессивному гипнозу заявили, что сумели поговорить с ее духом и узнали, чего нам ждать от 2020 года. Ответы очень любопытны.

— Людям будут даны новые испытания. На первый взгляд, они ведут к смерти, но на самом деле — к очищению души, — передает слова духа Матроны, прозвучавшие во время сеанса гипноза, регрессолог Евгений Добранов. — Человек должен прийти к свету через страдания. Конца Света не будет, земля устоит, но будут испытания. После катаклизмов начнется пробуждение.

Пока люди не поймут простые истины, у них так и будут проблемы. Но скоро народ поймет, что счастье — в простом, что человеку много не надо. Запутался человек, стоит в тупике, будто головой бьется, злится, а назад не хочет вернуться, обернуться, понять, что все это человек сделал сам… Бог всех примет, даже плохие люди могут очиститься.

По словам специалиста, Матрона рассказала, что многие люди неверно понимают фразу «Бог — везде», хотя это в буквальном смысле так.

«Многие ходят в церковь и думают, что после покаяния можно дальше грешить, но так не бывает, — поведала Матрона. — Покаяться, признать свои ошибки нужно искренне. И больше не повторять их. Истина проста, и каждый человек знает ее с рождения. Бог один для всех, и его свет льется каждому человеку в душу. Можно дома на крылечке сидеть и чувствовать его. Бог — это высший разум, он везде. И искать его нужно в себе».

Другой регрессолог на YouTube-канале «Тайны Астральных Путешествий» задал духу Матроны вопрос о том, почему она исполняет не все молитвы людей. На это Матрона ответила, что многие просят о том, что им на самом деле не нужно и что не сделает их жизнь лучше, но не понимают этого. Поэтому если ваша мольба не исполнилась, знайте: ваш путь в другом.

Также святая рассказала, что не обязательно читать заученные молитвы, можно обращаться к Богу сердцем. И не важно, какие слова при этом прозвучат.

— Бог — это не то, что вы себе сейчас представляете. Бог не там где-то на небе. Он не там где-то в недосягаемости, он здесь, в каждом из нас. Потому что душа — это на самом деле часть Бога.