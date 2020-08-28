Удастся ли вам разгадать старинные русские загадки

Многие из загадок, созданных на Руси, подчас гораздо сложнее тех, что можно найти на просторах интернета сегодня. "Рамблер" выбрал несколько древних головоломок, справиться с которыми удастся далеко не каждому. Проверьте, получится ли у вас. Ответы — в конце материала.

1) Старая бабка по двору шныряет чистоту соблюдает.

2) У матери тысяча сыновей, каждому она мисочку дала, а себе не взяла.

3) В лесу выросло, из лесу вынесли, на руках плачет, а по полу скачут.

4) Спереди носок, сзади рулёк, по бокам ручищи, а внутри людищи.

5) Синенька, маленька по городу скачет, всех людей красит.

6) Сивый жеребец во всё царство ржёт.

7) Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять улетает.

1 — метла, 2 — дуб и желуди, 3— балалайка, 4 — лодка, 5 — иголка, 6— гром, 7 — роса.