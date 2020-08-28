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Старинные русские загадки: удастся ли вам их разгадать 

Мира Маркина 2 часа назад
Удастся ли вам разгадать старинные русские загадки
Фото: depositphotos.com
Многие из загадок, созданных на Руси, подчас гораздо сложнее тех, что можно найти на просторах интернета сегодня. "Рамблер" выбрал несколько древних головоломок, справиться с которыми удастся далеко не каждому. Проверьте, получится ли у вас. Ответы — в конце материала.
1) Старая бабка по двору шныряет чистоту соблюдает.
2) У матери тысяча сыновей, каждому она мисочку дала, а себе не взяла.
3) В лесу выросло, из лесу вынесли, на руках плачет, а по полу скачут.
4) Спереди носок, сзади рулёк, по бокам ручищи, а внутри людищи.
5) Синенька, маленька по городу скачет, всех людей красит.
6) Сивый жеребец во всё царство ржёт.
7) Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять улетает.
1 — метла, 2 — дуб и желуди, 3— балалайка, 4 — лодка, 5 — иголка, 6— гром, 7 — роса.
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