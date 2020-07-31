С появлением интернета жизнь сильно изменилась. Чтобы ощутить это еще острее, достаточно сравнить занятия советских детей с занятиями детей современных. Уверяем вас, ваши детские хобби покажутся жутко странными для ребенка нового поколения. «Рамблер» решил вспомнить, как дети проводили дни раньше.

Секретики

Можно сказать, что секретики — это ритуал, когда берешь что-то маленькое и красивое (цветок или какую-то блестку) и закапываешь под стеклом. О небольших сокровищах знали только избранные, потому что секретики имели для детей большое значение. Очень часто об их местонахождении знали только настоящие друзья.

«Самое крутое, когда ты его так хорошо спрятала, что «секретик» никто не выкопал, а ты его нашла через год. Э-э-эх, детство! Много ли для счастья надо было?»

Коллекционирование

Марки, календари, спичечные коробки, фантики от конфет и значки — в Советском Союзе коллекционировали буквально все. Для детей коллекционные вещи играли роль денег: что-то можно было обменять, а что-то могли и отобрать.

«Я в детстве коллекционировал замечания в дневнике. Многое забылось, но хорошо помню такое: «Приходит в столовую за полтора часа до обеда, чтобы быть первым в очереди».

Любимые игры

Любимые игры современных детей сосредоточены в смартфонах, у советских — на улице. Прыгать в резиночку, играть в лапту и казаки-разбойники, разве это не настоящее счастье?