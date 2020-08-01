Почему в тюрьме не матерятся 

Для многих порядочных граждан это может звучать удивительно, но люди, отбывающие сроки наказания в тюрьмах, не матерятся. Так принято в воровском мире. "Рамблер" рассказывает, почему нецензурная брань под запретам в местах лишения свободы.

Казалось бы, что в тюрьмах сидят неблагополучные люди, поэтому они совершенно не следят за своей речью и могут позволить себе выражаться, как хотят. На самом деле, отсутствие бранной лексики было сформировано благодаря воровским традициям, которые в современном мире сильно изменились.

Так, раньше мат считался уместным среди заключенных, но потом появились новые правила. Так как нецензурная лексика имеет практически один и тот же корень, обозначающий половые органы или процессы, в тюрьме материться не стоит. Заключенные очень трепетно относятся к этим значениям, поэтому соседи по камере избегают произношения их в слух. Дело в том, что любой вор в законе может принять матерное слово на свой счет, из-за чего последуют неприятности. Даже самые высшие слои заключенных стараются избегать их в своей речи, чтобы не задеть других и не лишиться репутации.