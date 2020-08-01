Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в тюрьме не матерятся 

Елизавета Назарова 56 минут назад
Почему в тюрьме не матерятся
Фото: globallookpress.com
Для многих порядочных граждан это может звучать удивительно, но люди, отбывающие сроки наказания в тюрьмах, не матерятся. Так принято в воровском мире. "Рамблер" рассказывает, почему нецензурная брань под запретам в местах лишения свободы.
Казалось бы, что в тюрьмах сидят неблагополучные люди, поэтому они совершенно не следят за своей речью и могут позволить себе выражаться, как хотят. На самом деле, отсутствие бранной лексики было сформировано благодаря воровским традициям, которые в современном мире сильно изменились.
Так, раньше мат считался уместным среди заключенных, но потом появились новые правила. Так как нецензурная лексика имеет практически один и тот же корень, обозначающий половые органы или процессы, в тюрьме материться не стоит. Заключенные очень трепетно относятся к этим значениям, поэтому соседи по камере избегают произношения их в слух. Дело в том, что любой вор в законе может принять матерное слово на свой счет, из-за чего последуют неприятности. Даже самые высшие слои заключенных стараются избегать их в своей речи, чтобы не задеть других и не лишиться репутации.
Еще одной причиной того, почему мат запрещен, являются правила тюрьмы. Заключенные всегда находятся под раздором сотрудников правоохранительных органов, а они тоже могут принять мат как обращение к себе. За оскорбление должностного лица преступнику могут сделать выговор в лучшем случае. Оскорбление представителя власти представляет собой статью УК РФ, которая влечет штраф или исправительные работы. Так как у заключенных практически нет денег даже на еду в тюремных магазинах, штраф для них — неподъемная сумма.
Видео дня. Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
Комментарии 5
Истории , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У русских с какими фамилиями предки были татарами
У русских с какими фамилиями предки были татарами
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
10:47
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
Люди
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
00:29
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
Безумный мир
В NASA решили искать жизнь на Марсе
00:32
В NASA решили искать жизнь на Марсе
Безумный мир
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
00:59
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
Безумный мир
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
00:23
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
Безумный мир
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
11:10
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
Вещи
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
00:52
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение