Нос женщины вырос в три раза, но не из-за насморка

Иногда даже обычный насморк может обернуться серьезным заболеванием. «Рамблер» поделится историей женщины, нос которой увеличился в три раза.

Джулия Дэви и ее семья (муж и трое детей) живут в городе Уэймут, Великобритании. За все 40 лет ее жизни, с ней не происходило ничего экстраординарного. Однажды она простудилась и как многие из нас — решила, что рано или поздно победит болезнь самостоятельно. Когда спустя две недели насморк не прошел, Джулия решила обратиться к врачу.

«У меня было ощущение, что наверху носа что-то есть, но я не сильно беспокоилась».

Насморк не проходил, а нос начал стремительно расти. Через несколько недель он увеличился в три раза! Врачи решили, что это назальный полип (безвредная опухоль) и его необходимо просто удалить.

Julia Dave, Facebook

Операция страха не вызывала и никак не сказалась бы на внешнем виде женщины, так что Джулия собралась с силами и стала строить планы на будущее. Но несмотря на то, что операция прошла успешно, спустя несколько недель из клиники раздался звонок. Врачи провели анализ опухоли и выяснили, что у Джулии рак кожи.

«Сложно описать, каково это — услышать, что у тебя рак, трудно просто поверить в это».

Далее Джулию ждал новый этап — операция по удалению перегородки носа, которая должна была остановить распространение раковых клеток. После очередной двухчасовой операции, Джулия вновь вернулась к жизни, но борьба еще не была окончена.

Julia Dave, Facebook

Спустя какое-то время она снова почувствовала неприятные ощущения в ноздре. На этот раз врачи приняли решение удалить нос целиком. Сначала британка отвергла радикальное решение, но химиотерапия никак не помогала. Пришлось решиться на еще один шаг.

Сама процедура удаления носа и последующее восстановление были сложными, но гораздо труднее оказалось принять себя с новой внешностью.

«Только несколько людей, включая Ника, видели полость, которая образовалась на месте моего носа, детям я ее не показывала. Не хочу, чтобы им снились кошмары».

Помните, иногда самые безобидные недомогания могут стать признаком серьезной болезни. Будьте внимательны к своему здоровью.