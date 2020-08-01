В каких водоемах никогда не купались на Руси

Действительно, у славян было множество запретов, связанных с поведением на воде, ведь в древности климат на Руси был более сырым и славянские племена окружали озера, реки и болота. Одни из них были связаны с суевериями, а другие — навеяны здравым смыслом.

На Русальную неделю

Древние славяне праздновали Русальную неделю ранним летом перед праздником Ивана Купала. Считалось, что в эти дни злые духи, обитающие рядом с человеком, наиболее сильны и могут нанести ему вред. Считалось, что в эти дни как никогда сильны всяческие языческие божества, обитающие у воды — водяные, кикиморы, русалки и нежить, в которую превращались утонувшие и особенно — самоубийцы. Считалось, что во времена Русалий все они могут завлечь купающихся людей на глубину, там утопить и утащить на дно. Поэтому хотя и праздновали на Руси эту неделю хмельными гуляньями, но старались держаться подальше от воды. Ну а поскольку гулянки праздновали на берегах рек и озер, и при этом многие напивались так, что не осознавали, что делают, то, бывало, и тонули.

Про таких говорили, что их утащили и защекотали русалки.

На Ильин день

Почему-то пророка Илию на Руси почитали как очень сердитого и сурового старца, который может в любой момент покарать. Очевидно. связано это было со случаем, который описан в Библии — когда близ древнего города Мегиддо пророк собственной рукой казнил волхвов служащих Ваалу. Поэтому язычники справедливо ждали кары небесной от этого святого.

Было повсеместно распространено поверье, что если в этот день искупаться в озере или в реке, то обязательно убьет молнией. Кроме этого, считали, что в этот день водяной снова набирает силу и может утащить на дно.

Запрещалось купаться и после Ильина дня — якобы это влекло за собой тяжелую болезнь или даже смерть. Хотя на самом деле объяснялось просто — в конце лета ночная температура падает, вода остывает, не успевает прогреться днем, становится холодной и можно просто напросто простыть, особенно если окунуться разгоряченным после тяжелой крестьянской работы.

Этнограф из Кемерово Д. А. Ляпин в статье «Очерки этнографии Верхнего Подонья» указывает, что подобные поверья распространены по всей Липецкой области даже сегодня. И почти везде в Ильин день в деревнях вспоминали языческие обычаи брататься — закалывали быка и варили брагу.

Там, где уже кто-то утонул

Поверье о том, что очень опасно купаться там, где уже кто-то утонул, связаны с поверьями. Что души утопших не находят покоя на том свете, а превращаются в навок — живых мертвецов и ждут в воде новые жертвы. Тот же этнограф Ляпин рассказывает, что в Становлянском районе Липецкой области местные верят, что в небольшой речке Семенек купаться нельзя ни в коем случае, так как «река эта нечистая», в ней уже утонуло много людей. Нельзя на ней и рыбачить, так как водяной хватает крючок и ждет, когда рыбак полезет его отцеплять. Чтобы не попасться на его уловку, следует перекреститься, и тогда он точно отпустит крючок.

Там, где живут сомы

В той же Липецкой области рассказывают об огромном соме, который хватает людей за ноги и утаскивает на дно. Опасались её и рыбаки, которые читали специальный заговор на хороший улов и задабривали сома, выливая в воду то водку, то кидая ему подношения.

Там, где живет «Хозяин водоема»

До сих пор среди жителей низовий реки Воргол существует поверье, что купаться в ней нельзя, так как в ней живет особый «Хозяин воды», который предстает пред людьми в виде черной человеческой тени, распугивает рыбу и может утопить. Именно в тот момент, когда он хватает человека, можно разглядеть его темные, покрытые тиной руки.

Очевидно, что это поверье сохранилось с древних времен, когда в низовьях реки Воргол славяне-язычники приносили древнему божеству реки человеческие жертвы — скорее всего, девушек. Иногда роль Хозяина водоема исполнял некий Ящер.

У мельницы

Запрет купанья у мельницы был связан с тем, что мельника считали колдуном, который знается с чертями и водяными — именно они крутят мельничное колесо и работают за него по ночам. Считалось, что именно под мельничным колесом в глубоких омутах живут самые страшные и могучие водяные. Они ездят на «чертовых лошадях» — сомах, которые ловят купающихся людей и приносят их в омут к хозяину.

Закончилось старое — придумали новое

После крещения Руси люди начали придумывать новые суеверия — теперь они почему-то считают, что нельзя купаться летом в озерах и руках до дня Петра и Павла и во все церковные праздники.

Священники отзываются обо всех этих суевериях негативно, называя их пережитками язычества, и указывают, что следовать этим суевериям — большой грех.