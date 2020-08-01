Какое будущее предсказал России спящий пророк

Он стал известен как спящий пророк — его откровения приходили в глубоком трансе. Кейси предсказал две мировые войны, излечил тысячи людей, но так и не смог познать тайну своего дара.

Спящий пророк

Первый раз свой дар Кейси применил на себя. Однажды, во время детских игр он получил сильный удар мячом в затылок. Рассудок мальчика помутнел, поведение резко изменилось. Эдгар начал, то хихикать, то строить рожи товарищам, то неожиданно истерически хохотать. Один из его биографов Алексей Прийма рассказывает, что он запрыгивал в канавы, перебегал улицы с растопыренными в сторону руками, в общем, вел себя категорически странно. Таким он и вернулся домой. Родители были потрясены, с трудом они уложили Эдгара в кровать и собирались уже вызывать доктора, когда мальчик сказал: «Срочно поставьте мне на всю ночь припарку на затылок. Я получил удар мячом по голове. Если не поставите припарку, к утру я полностью сойду с ума. А если поставите, выздоровею». Произнеся эти слова, Эдгар уснул. На всякий случай, родители решили последователь его совету — от примочки плохо не станет. На следующее утро Эдгар был полностью здоров, вот только ничего о том, что произошло накануне он не помнил.

Наследственность

Никому и посей день неизвестно, что такое сверхъестественные способности, существуют ли они вообще и как их приобретают. Согласно воспоминаниям и генетическим исследованиям, Эдгару они передались по наследству. Его мать слышала голоса, шепчущие ей, как поступить в той или иной ситуации, а дедушка и вовсе был необычным человеком: «Чего бы он ни коснулся, все росло. Это было похоже на волшебство. Более того, все колодцы в округе рыли там, где показывал дедушка, и всегда находили воду. Он мог двигать столы, стулья и другие предметы, не прикасаясь к ним». Как и Эдгар, его дед не использовал свой дар для наживы, возможно, именно поэтому его имя нынче забыто. У Эдгара были особые гены. Согласно его исследователю Сюгру, в генокоде Кейси сплелись в единую косу две редкостные косички двойных спиралей молекул ДНК, каждая из которых была на свой лад заряжена паранормальной информацией. Одна из них досталась Эдгару Кейси от его матери, слышавшей шепот из запредельных миров, а другая от деда, этого мощного «парапсиха».

Крылатая дама

«Чего ты хочешь больше всего, то ты и получишь»,

— сказала однажды Эдгару незнакомая дама, появившаяся словно ниоткуда на опушке леса, где он играл ребенком.

«Больше всего я хочу лечить людей»,

— ответил молодой Эдгар и подробней разглядел незнакомку.

Сначала он не мог поверить своим глазам, у нее за спиной были самые настоящие крылья. Удивительное существо никак не отреагировало на решение Эдгара и исчезло так же неожиданно как появилось. Но, как говорится, молчание знак согласия. Эту историю впоследствии рассказывал сам Кейси, и она была записана благодаря Томасу Сюгрю, хорошо знакомого с его семьей. Сам он называет крылатую даму «гидом, наставником, учителем», которая позволяет человеку раскрыть свой внутренний дар. О неком похожем существе упоминали и другие ясновидящие XX века: «Ванга, Мартынов, Корабельникова». Визит Дамы с крыльями имел судьбоносное значение в судьбе Эдгара. Он предуведомлял о том, что жизнь Кейси предстоит весьма и весьма неординарная.

Тугодум

Будучи прекрасным лекарем, великим предсказателем и известным на весь мир человеком, сам Эдгар все свои советы, диагнозы и способы лечения выдавал в состоянии транса, сам же ничего не запоминал из сказанного. Согласно воспоминаниям его близких, в обычном состоянии он не отличался острым умом, проницательностью и образованностью. Кейси закончил всего 8 классов средней школы, после чего остался жить в родном городе, отринув все мысли о дальнейшем обучении. Ведь даже на школьной скамье его простота и тугодумность часто вызывали насмешки сверстников. До какого-то определенного времени, пока он не нашел самое очевидное для себя решение проблемы. Один раз, в связи с неуспеваемостью, отец принялся скрупулезно отчитывать сына, заставив его выучить весь урок. В результате Эдгар уснул дома за учебником. А проснувшись, он уже знал его наизусть. Отныне способ «учебника под подушкой» стал для Эдгара главным методом подготовки. Впоследствии это превратилось в знаменитую студенческую традицию — спать перед экзаменом на учебниках. Только вот, действенный способ для Эдгара может обернуться бессонницей для других. Кейси так и не получил ничего от учебного процесса, за исключением умения писать и читать. На всю свою жизнь Кейси остался тем, кем он от рождения был — тугодумом.

Охотники за деньгами

Не раз дар Кейси пытались использовать для наживы. Ведь Эдгар в бессознательном состоянии мог не только ставить диагнозы, но и узнавать будущее. Ему предлагали предсказывать победу в соревнованиях и на скачках, определять результаты азартных игр за очень большие деньги, но такая практика не приносила ему ничего кроме головной боли. Однажды, после основания фирмы «Чудесные исцеления» вместе с компаньонами доктором Кетчумом и Альбертом Ноу из офиса компании на время была отпущена стенографистка, а «чтения», то есть, откровения взялся записывать доктор Кетчумом. Однако после окончания этих сеансов Кейси неизменно чувствовал усталость, — раскалывалась голова, болели мышцы. Просмотрев свои диагнозы, от отметил, что они не были похожи на все его предыдущие советы, такие рекомендации могли дать пациенту не "высшие силы", а простой аптекарь. Эдгар настоял на разговоре с Кетчумом. Оказалось, последний отнюдь не интересовался лечением заочной пациентки, которой перестали отвечать, а хотел узнать, что за карты будут на руках его противников за карточным столом. «Нам нужны деньги, большие деньги», — повторял Кетчум — «Я спрашивал у твоего всезнающего подсознания, какие карты будут на руках у наших партнеров по игре. И оно отвечало как миленькое! Я записывал ответы. Они всегда бывали правильными». После этого инцидента фирма «Чудесные исцеления распалась».

Жители Атлантиды

Эдгар Кейси изрек множество пророчеств, он предсказал обе мировые войны, возвышение Китая, находки Кумранских свитков, и многое другое, но самое удивительное было его предсказание о прошлом, о легендарном континенте Атлантиде, судьба которого волнует людей еще со времен Платона. Согласно Эдгару Кейси, континент аж трижды уходил под воду в результате смещения тектонических плит. Окончательная гибель оставшихся островов совершилась около 10 000 лет до н.э. Исследователи Кейси предполагают, что именно эту катастрофу описал Платон. В 1940 году Кейси сказал, что Атлантиду обнаружат в 1968 году в районе острова острова Бимини, Багамы. Туда даже отправилась группа поклонников предсказателя, как говорится, на проверку. Им удалось обнаружить там выложенную из массивных тесаных плит, весом в 80 тонн каждая, дорогу длиной 610 метров, которая протянулась по дну океана. Кто знает, может это и есть доказательство существования некогда легендарного континента. Но самое удивительное откровение Кейси про Атлантиду заключалось в том, что в результате переселения душ многие «бывшие атланты» затесались среди нас. На одном из сеансов в 1943 году Кейси поведал одной даме, желавшей узнать про свою прошлую жизнь: «Самое первое воплощение этой души имело место в Атлантиде. Оно случилось девятнадцать тысяч лет назад. Та которая сейчас женщина, была тогда мужчиной — жрецом в одном из храмов столицы Атлантиды».

Предсказания для России

Многие из его предсказаний касались России. По Кейси, нашей стране в будущем уготована великая миссия: «Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, нет, а из свободной России. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата».

Кейси говорил: «В религиозном развитии России великая надежда для мира. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире» (чтение 3976-10, 8 февраля 1932 г.).

29 ноября 1932 года Кейси сказал: «Изменения грядут, можете быть уверены, будет эволюция или революция в идеях религиозной мысли. Основы этого для всего мира в конечном счете придут из России; это будет не коммунизм, но то, чему учил Христос — его вид коммунизма».

Кейси утверждал, что Россия будет новым центром мира. Причем при этом американцы и Россия будут дружить: «Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано „В Бога мы верим“.

Прошлая жизнь Кейси

Откуда же у Эдгара Кейси появился его дар, был ли он избранным или это всего лишь шутка доселе неизвестной нам генной инженерии? Однажды, во время транса „голос“ ответил Эдгару на этот вопрос. Согласно „чтениям“, в одной из своих прошлых жизней на Земле Эдгар получил тяжелое ранение в сражении. Его тело осталось лежать на поле боя. Полностью парализованный, он был лишен возможности двигаться, издавать звуки. Испытывая физические мучения, умирающий воин все никак не мог покинуть этот мир, он пролежал среди сотен трупов на поле боя, еще несколько дней. В этих кошмарных мучениях, его разум возвысился над телом. Незадолго до смерти он овладел способностью управлять телесной биоэнергией — в частности, полностью „отключил“ все болевые ощущения в умирающем теле. Отныне умение контролировать тело и его ощущения стало важнейшей особенностью индивидуальности, души Эдгара. Следующую свою реинкарнацию пророк XX века велел ожидать в 2100 году, когда он переродится и сможет лично убедится в правдивости своих пророчеств. В данной конкретной жизни это умение, согласно Божьему промыслу, проявило себя по ряду причин с максимально возможной силой.