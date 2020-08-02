«Травят чукчей водкой»

Согласно мифу нового времени, в алкоголизацию народов севера огромный вклад внесла советская власть, которая то сгоняла чукчей в колхозы, то требовала перестрелять ездовых собак, которые якобы слишком много ели ценного корма, то селила их в многоэтажные дома с центральным отоплением. Однако гораздо раньше советской власти к делу спаивания северных народов приложили руку американцы — белые торговцы и охотники, приезжавшие с Аляски на Чукотку за богатством и легкой добычей.

Вот что писал об этом в XIX веке российский этнограф барон Гергард Людвигович Майдель, работавший на Чукотке: «…американцы имеют другую приманку, против которой азиат редко в состоянии устоять и которую вовсе нельзя получить на Анюе — это водка. Эту отраву они возят с собой в значительном количестве и пускают ее в обращение, к несчастью, с большим успехом. Благодаря ей погиб или, по крайней мере, обеднел уже не один чукча: напившись, он спускает все свои пожитки и имущество за бесценок лишь приобрести еще как можно больше водки».

То ли дело было раньше!

До появления на Чукотке европейцев, чукчи не употребляли алкоголь. В умеренных количествах его дозволялось пить старикам, молодым было запрещено, так как, по поверьям чукч, в них мог вселиться злой дух.

Как пишет в работе «К вопросу о спаивании американцами коренного населения Чукотки» этнограф Анастасия Алексеевна Ярузткина (Анадырь), любой крепкий спиртной напиток обозначался у чукчей одним и тем же словом «э’к’имыл», что буквально означало плохая (э’к’) вода (имыл) или «вода, которая делает человека плохим». При этом в чукотском языке есть слова, которые выражают степени опьянения, а алкоголика называют словом «имылгытлильы» — «человек, жадный до плохой воды».

Однако уже в конце XIX — в начале XX века виски стало важной составляющей американской торговли с чукчами. Вчерашние европейцы знали, что стоит перед сделкой налить чукчам немного горячительного, и те с радостью продадут пушнину дешевле. Связи с американцами были намного обширнее, чем это принято считать — между берегами Аляски и Чукотки всего 82 км, а между селением Новое Чаплино и американским Нантом — около 400 км. Американцы приплывали на берега Чукотки на шхунах, с том числе и китобойных, и часто оставались зимовать, надеясь на удачную охоту и за бесценок скупая пушнину у местного населения.

Никакой статистики о количестве спиртного, поставляемого в это время на Чукотку, нет и быть не может. Русские запрещали торговать водкой с местным населением, поэтому алкоголь попадал на Чукотку контрабандным путем.

Спиртное и мелкие сувениры были основным предметом привлечения внимания чукчей. Если американец приезжал на стойбище, то он сначала одаривал местных бусами, зеркальцами, мужчинам предлагал виски, только после этого приступал к торгу. Выпившие чукчи начинали считать американца другом, напоследок делали ему щедрый подарок — в виде пушнины или оленя, а потом, как пишут этнографы, еще и чувствовали себя ему обязанным — за праздник.

Слаб человек…

Разумеется, плохую службу чукчам сослужила слабость к спиртному. По словам путешественника Н. Н. Беретти, «чукчи любят спиртные напитки без исключения… Если бы была возможность, каждый из них тратил бы на спиртное не менее трети дохода». Он же указывал, что ни в одной яранге на Чукотке нельзя было найти запасов спиртного — все выпивалось: «Туземцы пьют до тех пор, пока не свалятся, а проспавшись, опять принимаются за уничтожение спирта…». Этнограф Владимир Германович Богораз приводил отзыв местного мужчины, который называл водку «самой усладительной водой, какую только встречал в жизни». А историк Борис Горовский в 1914 году замечал, что на Чукотке за ведро спирта можно обменять пушнины на 100 рублей.

Даже военные крейсеры не помогли

В результате посещения американцев часто целые селения оставались буквально без средств к существованию. Американцы приезжали в стойбища, раздавали алкоголь всем желающим, ждали, когда чукчи напьются, и забирали все ценное. По сути, это больше напоминало набеги врагов, чем торговлю, и они сами это признавали.

Американский торговец Чарльз Мэдсон в книге «Арктический торговец» писал, что торговля спиртным на севере была одой из самых безобразных страниц в отношениях между белыми и местными народами. Он отмечал, что подобное варварское отношение имело мимолетную выгоду и не приносило длительного дохода, так как чукчи теряли доверие к «купцам» и не хотели иметь с ними дела.

Предприниматели, которые были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, пытались выстраивать отношения на доверии чукч, однако и здесь использовалось спиртное, которое являлось «стимулом» к торговле. По сути, американцы повторяли те же самые приемы, которые использовали в торговле с индейцами.

Известны и случаи, когда американцы разводили спиртное, чтобы наживиться, однако чукчи быстро научились определять его крепость — перед продажей спиртного они требовали, чтобы одну из бутылок вскрыли и поджигали содержимое, чтобы увидеть — горит или нет. Американцы продавали и подделки, подкрашивая дешевый спирт чаем, табаком, патокой, что способствовало спаиванию населения Чукотки.

Создавалась парадоксальная ситуация — чукчи сдавали за бесценок пушнину спаивающим их американцам и не продавали ее задорого русским компаниям, у которых спирта не было — то есть отсутствие спирта становилось непреодолимым препятствием для русской торговли.

Барон Майдель писал, что жалобы русских на хищнический промысел американцами тюленей и на то, что они «травят чукчей водкой», были обоснованы. Впервые они начались во времена генерал-губернаторства графа Муравьева-Амурского (с 1827 по 1861 год). Тогда для наведения порядка на Чукотке к ее берегам были отправлены военные крейсеры, однако это дало временный эффект, после чего положение ухудшилось и «развращающий образ действий снова получил широкое распространение».