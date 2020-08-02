Куда попадут после смерти некрещеные младенцы 

Согласно православному учению, все праведники попадут в рай, а грешники будут пребывать в адских муках. А что говорит церковь о людях, не прошедших таинство крещения? Они тоже окажутся в аду? И касается ли это невинных по сути младенцев, которые умерли, так и не успев покреститься?

Все некрещеные попадают в ад

Об участи некрещеных людей рассуждали многие богословы и старцы. Нередко в качестве вступления к своим размышлениям они приводили цитату из Евангелия: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк 16:16). Как говорил блаженный Феофилакт Болгарский веровать недостаточно, необходимо еще и креститься, «ибо кто уверовал, но не крестился, а остается еще оглашенным, тот не спасен еще».

К аналогичному мнению склонялись и другие священники. Они также были уверены в том, что тем, кто не испытал таинство крещения, путь в рай закрыт. Так святитель Кирилл Иерусалимский утверждал, что тот, «кто не принимает крещения, тот спасения не имеет». Однако святитель отмечал, что это не относится к так называемым мученикам. Амвросий Медиоланский тоже говорил о том, что никто не может войти в царствие небесное иначе как через таинство крещения.

Однако современные толкователи не столь категоричны. Например, богослов Сергей Худиев пишет, что по упомянутой выше цитате из Евангелия трудно судить о загробной жизни. «Мы просто не знаем» — подводит итог Худиев.

Участь некрещеных младенцев

Но если взрослые люди, отошедшие в мир иной, имели время и волю не только для совершения грехов, но и покаяния и крещения, то беспомощные младенцы всего этого были лишены. Так неужели и они тоже попадут в ад? Протоиерей Георгий Городенцев, основываясь на трудах Григория Богослова, предположил, что души некрещеных детей будут пребывать в особом месте, в лоне Авраамовом. Там они не будут чувствовать адских мучений, но и райского счастья они не испытают.

Протоиерей Алексий Уминский отмечал, что мнение богословов прошлого о незавидной участи душ малолетних некрещеных детей основывалось на измышлениях Блаженного Августина. Учение Августина о первородном грехе не давало малышам не единого шанса на спасение. Сейчас, как утверждает Уминский, этот вопрос считается тайной, как, впрочем, и все остальное, касающиеся загробной жизни человека.

Священник Дмитрий Смирнов считает, что судьбы душ некрещеных младенцев нам не ведомы. «Мы надеемся, что, так как человек не согрешил ничем, а уже пострадал от болезни, то Господь причтет его к лику святых мучеников» — сказал Смирнов.

Как за них молиться?

Тот же Дмитрий Смирнов порекомендовал поминать некрещеных младенцев в домашних молитвах, потому как делать в церкви это «никак невозможно». Протоиерей Георгий Городенцев уверен в том, что искренние молитвы родителей вполне могут помочь душе ребенка переместиться в настоящий рай.

Протоиерей Алексий Уминский утверждает, что «в Церкви нет ни одного богослужения, которое было бы посвящено молитве за некрещеных младенцев». По словам Уминского, этот вопрос как-то задали патриарху Кириллу, и тот ответил, что необходимо разработать специальный молитвенный чин. Однако о том, ведется ли какая-либо работа в данном направлении, протоиерею неизвестно.