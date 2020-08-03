«Средняя Азия была чужой землей» 

Российское завоевание Средней Азии во второй половине XIX века позволило освоить регион десяткам тысяч русских людей: военным, инженерам, врачам, крестьянам и рабочим. Почему в Гражданской войне многие из них вместе с вождями местных племен поддержали белых, а не красных? Как сложилась их судьба после установления там советской власти? Что в русском Туркестане во время Гражданской войны делали британские войска из Индии? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета (МПГУ) Василий Цветков

Закаспийская коалиция

«Лента.ру»: О событиях Гражданской войны в Средней Азии большинству наших людей известно разве что по советскому фильму «Белое солнце пустыни», действие которого происходило в Закаспийской области. Но что тогда на самом деле там было?

Василий Цветков: Туркестан в то время представлял собой интересный и своеобразный регион, где причудливым образом проявлялись самые разнообразные военно-политические, национально-религиозные и социальные противоречия. Поэтому все особенности, характерные для российской Гражданской войны, имели здесь еще и специфический, местный колорит.

Есть мнение, что в Гражданскую войну Туркестан разделился по национально-религиозному признаку. Но это не совсем так. Много местных жителей, представители местной знати, настороженно отнеслись к советской власти. Большевики стремились углубить социальные противоречия между знатью и простыми дехканами. Многие русские переселенцы, переехавшие в Среднюю Азию при генерале Скобелеве и Петре Столыпине , враждебно встретили приход советской власти.

Почему?

Например, в начале ХХ века русские железнодорожные рабочие в Туркестане имели хорошее жалованье, жили в своих домах и имели собственные наделы земли. Это была «рабочая аристократия». Новая власть лишала их этих привилегий.

Русские крестьяне-переселенцы опасались, что советская власть, поддерживая местное население (узбеков, таджиков, киргизов, туркмен), перераспределит земельные наделы в их пользу

В 1918 году в Туркестане советскую власть безоговорочно поддерживали лишь бывшие пленные немцы и венгры, объединенные в так называемые интернациональные части, и те русские, которые еще не успели укорениться в крае. И позднее, в 1919-м, одним из наиболее боеспособных формирований, воевавших в Средней Азии была Московская дивизия, сформированная в советской столице.

Я читал, что тогда аборигены Средней Азии с удивлением наблюдали, как одни русские убивали других русских.

Так и было. В конце 1917-го советская власть установилась в Ташкенте, потом ее пытались распространить по всему Туркестану, но удалось взять под контроль только крупные города. В апреле 1918 года была провозглашена Туркестанская Советская Республика, но к концу лета Закаспийская область — территория современного Туркменистана, оказалась под контролем антибольшевистских сил.

Государственный архив Российской Федерации

Плакат, изображающий рабочего, инженера и крестьянина — три опоры белого Закаспия. Красноводское отделение отдела пропаганды ВСЮР. 1919 год Как так вышло?

Восстание в Асхабаде (так назывался современный город Ашхабад до 1919 года — прим. «Ленты.ру») началось с разгона митинга железнодорожных рабочих, протестовавших против мобилизации в Красную армию. Для проведения мобилизации из Ташкента был отправлен отряд чрезвычайного комиссара Фролова, из бойцов интернациональных формирований. Местные рабочие сформировали Кизыл-Арватский легион (наподобие участников Ижевско-Воткинского восстания), и при поддержке офицеров из «Туркестанского Союза» разбили отряд Фролова. Летом 1918-го власть в Асхабаде перешла к эсеро-меньшевистскому Закаспийскому Временному правительству под руководством железнодорожного машиниста Федора Фунтикова. Железнодорожники приготовили семь мощных бронепоездов, благодаря которым белые удерживали свои позиции до конца боевых действий в Закаспии.

Кстати, раз вы вспомнили про «Белое солнце пустыни», то нелишним будет сказать, что офицеры пограничной стражи поддерживали белых, заявлявших о восстановлении «порядка и законности». В фильме показана причина этого — пользуясь безнаказанностью и неразберихой, местные бандиты активно занялись контрабандой. Разумеется, то, что прототипы таможенника Верещагина оказывались на стороне белых, советские кинематографисты не могли сказать даже спустя полвека после тех событий.

Как и зачем в Закаспийской области появились англичане?

Долгое время утверждалось, что англичан в Средней Азии интересовало сырье, прежде всего хлопок. Но этот тезис нуждается в уточнении. По оценке экспертов того времени, туркестанский хлопок уступал по качеству индийскому, который шел на британские фабрики. Британцы пришли в Туркестан, чтобы помешать утверждению там советской власти.

iwm.org.uk

Оборона Красноводска. Офицеры 4-го гуркхского стрелкового полка Британской Индийской армии. 1919 год

О «победе мировой революции» говорилось тогда много, и в Лондоне опасались союза большевистской Москвы и признавшего ее эмира Афганистана, что потенциально угрожало британским владениям в Индии. Англичане не только поддерживали местные антибольшевистские силы, но и стремились создать кордон против советской власти на юге.

По договору между Закаспийским правительством и главой военной миссии в Персии генералом Маллесоном в августе 1918-го в Туркестан вошли подразделения британской армии: батальон сипаев из Пенджабского полка, несколько рот Йоркширского и Хемпширского пехотных полков, эскадрон 28-го легкоконного полка и 44-я легкая полевая батарея. Участвовали в боях сипаи Пенджабского полка, а другие подразделения заняли линию Среднеазиатской железной дороги от станции Байрам-Али до Красноводска. По свидетельству русских офицеров, воевали сипаи плохо, отступали и даже сдавались в плен.

Получается, что Закаспийское временное правительство держалось только на английских штыках?

Нет, конечно. Если на севере России союзники по Антанте сначала высадили десант в Архангельске, и лишь затем образовалось Верховное управление Северной области под руководством Николая Чайковского, то в Туркестане — наоборот. Не стоит забывать, что англичане пробыли в Закаспии полгода и ушли оттуда в марте 1919-го, а белый Туркестан после этого держался еще год. К тому времени в Асхабаде произошел переворот (аналогичный ноябрьскому перевороту 1918 года в Омске), и демократическое Закаспийское временное правительство сменила центристская Директория.

Забытый фронт

Вы сказали про белый Туркестан, но что он из себя представлял? Кто противостоял большевикам в Закаспийской области?

В рядах белых отрядов воевали офицеры и кадеты, высококвалифицированные рабочие и зажиточные крестьяне, элита местных туркменских племен и прибывшие с Северного Кавказа пополнения терских казаков, дагестанцев, чеченцев, осетин, крестьян — мобилизованных в Ставропольской губернии. Самыми боеспособными считались военные из «Туркестанского союза» во главе с генерал-лейтенантом Ипполитом Савицким, русские рабочие из Кизыл-Арвата и туркмены под командованием полковника Ураз-Сердара, текинские джигиты (самый известный из них — Разак-Бек Хан Хаджиев, бывший адъютант генерала Лавра Корнилова). Сотрудничали с русскими белыми и такие представители среднеазиатской знати как Мадамин-бек, Ибрагим-бек и Джунаид-хан.

Что касается пополнений из терских казаков, чеченцев и дагестанцев, то они появились в Туркестане летом 1919 года. Для многих из них Средняя Азия была чужой землей. Некоторых солдат и офицеров отправляли в Закаспий за какие-либо провинности. Понятно, что их боеспособность оставляла желать лучшего.

Вы писали, что для руководства белого Юга Закаспийский фронт оставался забытым фронтом. То есть Туркестан был периферией Белого движения?

По сути да. Это заметно и с точки зрения географии. Туркестан находился на окраине Российской империи, к тому же в тяжелых природно-климатических условиях. Деникин был убежден, что его главная цель — прорваться к Москве или хотя бы соединиться на Волге с Колчаком. Только после этого Закаспийский фронт мог бы стать важным направлением. В «Очерках русской смуты» Деникин писал, что одной из задач белого Туркестана было лишь удержание контроля за Среднеазиатской железной дорогой.

Понятно, что офицеров-туркестанцев раздражало столь пренебрежительное отношение к их фронту, особенно когда им присылали пришлых командиров с Дона или Кавказа (им дали прозвище «гастролеры»). Есть свидетельства, что Деникину предлагали варианты соединения с Колчаком. Не так, как планировал генерал Врангель (силами Кавказской армии, через Волгу), а длинной дугой через Среднюю Азию.

Насколько эти планы были осуществимы? Мог ли Туркестан стать надежным плацдармом для наступления белых на Урал и в Сибирь?

Сложно сказать. Контакты с Колчаком у Деникина через Туркестан были. Напомню про известный фильм «Сорок первый», снятый по повести Бориса Лавренева . Его главный герой — поручик Говоруха-Отрок, ехал от Колчака с секретными поручениями на белый юг через Туркестан. Весной 1919 года к Колчаку через Каспийское море выехал генерал-лейтенант Алексея Гришин-Алмазов. Его пароход был захвачен кораблями красной Каспийской флотилии. Бывший глава сибирского белого подполья, военный министр Временного Сибирского правительства и одесский генерал-губернатор погиб, а изъятое у него письмо Деникина Колчаку было опубликовано в «Правде».

фильм «Сорок первый»

Однако если посмотреть по карте, то слишком большое расстояние от юга до Сибири получается. Но азиатский путь имел свои преимущества. Наступая через Туркестан, можно было использовать линии имевшихся железных дорог, передислоцируя воинские контингенты от Красноводска до Ташкента и Верного (название города Алма-Ата до 1921 года — прим. «Ленты.ру»), опираясь на имевшиеся там людские и материальные ресурсы.

А дальше куда?

Дальше предполагалось через Семиречье выйти к Алтаю и соединиться с колчаковцами. В конце ноября 1919 года с Кавказа в Красноводск прибыл Сибирский батальон, принявший участие в тяжелых боях под станциями Казанджик и Айдин в декабре. А Колчак формировал Особый отряд (позднее — Добровольческую дивизию), укомплектованную офицерами с юга России. Она должна была двинуться навстречу деникинским войскам. Но ничего из этого, как мы знаем, не вышло.

Советский Туркестан

Расскажите теперь о красном Туркестане. Почему в Ташкенте в январе 1919 года потерпел неудачу так называемый Осиповский мятеж?

Советская власть в Туркестане устанавливалась в сложной обстановке. Поначалу слабо учитывалась специфика региона. Восстание в Ташкенте стало не только реакцией на их политику, но и следствием противоречий внутри ТуркЦИК — ведь бывший полковник Осипов был военным комиссаром Туркестанской Советской Республики. Сначала вооруженное выступление развивалось успешно: восставшие взяли под контроль почти весь Ташкент.

Но красноармейский гарнизон сосредоточился в городской цитадели, а Осипов не решился ее штурмовать. Он не дождался подкреплений из русских поселений в окрестностях города и со своими сторонниками (примерно двести офицеров и кадетов) совершил длинный переход, дойдя до Бухарского эмирата.

Если бы восстание Осипова удалось, то большевики потеряли бы почти весь Туркестан

В таком случае удалось бы соединить разрозненные антибольшевистские центры в Семиречье и Закаспии и установить прочные контакты с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.

Понятно, кому сочувствовали местные русские, а на чьей стороне были симпатии туземного населения?

Соратники Осипова позже вспоминали, что при переходе из Ташкента в Бухару через Тянь-Шань и Ферганскую долину местные узбеки и таджики встречали их очень дружелюбно. Возможно, благодаря этой помощи осиповцы и смогли зимой успешно перебраться через обледенелые горные хребты. Такое поведение более чем наглядно свидетельствует об отношении местного населения к советской власти.

Но позже, начиная с 1920 года, большевики изменили свою политику в регионе. Они сделали ставку на раскол населения по классовому признаку. Советская власть стремилась получить поддержку от местных дехкан и настроить их против местной элиты — баев и беков. Изменили большевики и свое отношение к религии: если православных в Туркестане притесняли, то мусульман старались не обижать.

Это помогло?

В целом да. Большинство людей постепенно перестали видеть в советской власти угрозу своей вере, традициям и жизненному укладу, что и позволило ей утвердиться в регионе. Нарождавшаяся местная интеллигенция, которую по аналогии с младотурками называли младобухарцами и младохивинцами, вообще была в восторге от большевиков, считая тех проводниками прогресса и модернизации.

А белые Туркестана выступали за «единую и неделимую Россию»?

В проектах белых предполагалось, что в будущей России Туркестан получит широкую автономию. Колчак в сентябре 1919-го отправил хивинскому хану и бухарскому эмиру особые грамоты, подтверждающие их автономный статус и обещавшие поддержку со стороны Российского правительства

Хива и Бухара в Гражданской войне в Туркестане были буфером между красными и белыми?

Да, формально они сохраняли нейтралитет, но поддерживали контакты с белыми.

Чем закаспийские белые отличались от антибольшевистских сил в других частях бывшей Российской империи?

Пожалуй, своим сложным составом, в чем состояла их сила и слабость одновременно. С одной стороны, это открывало перспективу образования широкого антибольшевистского фронта. Но, с другой стороны, это был не очень прочный альянс, ослаблявшийся внутренними конфликтами.

Как я уже говорил, закаспийских белых угнетало недостаточное внимание со стороны Деникина и Колчака. Они считали, что их преступно недооценивали, не оказывали должной поддержки пополнениями, вооружением и снаряжением. Все это неблагоприятно сказывались на дисциплине и психологическом состоянии солдат и офицеров. Были случаи пьянства и даже откровенного криминала.

Почему в Туркестане, как и в других частях бывшей Российской империи, белые не смогли победить красных?

Причины были те же, что и везде. Прежде всего, во второй половине 1919 года по уровню организации Красная армия превосходила своих противников. В Туркестан на рубеже 1919-1920 годов прибыл Михаил Фрунзе , которому удалось привлечь на свою сторону оренбургских казаков. Он пообещал им амнистию и усилил ими состав Туркестанской красной армии.

К концу 1919-го она имела четырехкратное превосходство в живой силе и технике. К началу 1920 года остатки белых отступили к побережью Каспия. Эвакуация Красноводска в феврале 1920 года стала преддверием Новороссийской катастрофы месяц спустя.

В Туркестане проявились те же факторы, что и на других театрах военных действий Гражданской войны — стойкость кадровых и добровольческих частей, слабость мобилизованных и военнопленных, дезертирство и падение дисциплины. Но на все это еще наложились специфические местные особенности: тяжелые природно-климатических условия, отсутствие качественной питьевой воды, болезни, скудное снабжение провиантом и оружием, недостаточные мобилизационные возможности региона, немногочисленность местных военных кадров, зависимость о посторонней помощи — сначала от Британии, а потом от Деникина.

Что стало с русским населением Туркестана после установления там советской власти?

Оно заметно изменилось. Представители прежней России — царские чиновники, священники, офицеры Туркестанского военного округа, ташкентские кадеты, многие из рабочих и крестьян-переселенцев ушли с белыми, погибли в Гражданскую войну и во время репрессий после нее. Их заменили, условно говоря, другие русские — граждане СССР.

фильм «Белое солнце пустыни»

Это большевики из Центральной России, прибывшие для укрепления советской власти: красные командиры и комиссары, сотрудники партийно-хозяйственного аппарата, учителя, врачи и рабочие московских, иваново-вознесенских, тверских и петроградских заводов, призванные готовить «местные пролетарские кадры». Если снова вернуться к кинематографическим образам, с которых мы начали беседу, то, образно говоря, русский Туркестан таможенника Верещагина и поручика Говорухи-Отрока сменила советская Средняя Азия красноармейца Сухова и его сослуживцев Вараввы и Трофимова из фильма «Офицеры».