Что стало с легионерами Гитлера под Сталинградом 

22 июня 1941 года, вместе с Германией, фашистская Румыния напала на СССР. Основной целью внешней политики Румынии являлось возвращение территорий, переданных в 1940 г. Советскому Союзу, Венгрии и Болгарии. Несмотря на напряженность отношений с двумя последними государствами, реально Румыния под покровительством Германии могла претендовать только на возвращение земель, занятых СССР (Северная Буковина и Бессарабия).

Подготовка к нападению

Для военных действий против СССР предназначались румынские 3-я армия (горный и кавалерийский корпуса) и 4-я армия (3 пехотных корпуса), общей численностью около 220 тысяч. По статистике румынская армия была самой многочисленной среди союзных Германии войск.

Однако 75% румынских солдат были из числа обездоленных крестьян. Они отличались неприхотливостью, терпеливостью, но были малограмотными и поэтому не могли разобраться в сложной армейской технике: танки, автомашины, скорострельные немецкие пушки, автоматы приводили их в замешательство. Пестрым был и национальный состав румынской армии: молдаване, цыгане, венгры, турки, закарпатские украинцы. Румынские офицеры имели крайне слабую подготовку. Не было и боевых традиций в румынской армии, на которых можно было бы воспитать военнослужащих. Как воспоминает немецкий ефрейтор: «Румынская армия была самая деморализованная. Солдаты ненавидели своих офицеров. А офицеры презирали своих солдат».

Наряду с пехотой Румыния выделила самый крупный контингент кавалерии. Шесть кавалерийских бригад довоенного периода в марте 1942 г. были развернуты в дивизии, а в 1944 г. количество полков в каждой дивизии было увеличено с трех до четырех. Полки по традиции делились на два типа — рошиоры (Rosiori) и калараши (Calarasi). Рошиорами в XIX — начале ХХ в. называли румынскую регулярную легкую кавалерию, напоминающую гусар. Калараши являлись территориальными кавалерийскими формированиями, набиравшимися среди крупных и средних землевладельцев, которые сами себя обеспечивали лошадьми и частью снаряжения. Однако уже в 1941 г. вся разница сводилась только к наименованиям. Иностранные наблюдатели неоднократно отмечали, что по сравнению с обычными пехотными дивизиями в румынской кавалерии царили высокая дисциплина и дух воинского братства.

Материально-техническое обеспечение армии было плохим. Все это было известно Гитлеру, поэтому он не рассчитывал на румынскую армию как на силу, способную решать стратегические задачи. Немецкий Генштаб планировал ее использовать в основном для несения вспомогательной службы в тыловых районах.

Вторжение в СССР

Первые германские войска численностью 500 000 человек прибыли в Румынию ещё в январе 1941 года под предлогом защиты режима Антонеску от «Железной Гвардии». Также в Румынию был переведён штаб 11-й немецкой армии. Однако немцы расположились возле нефтяных месторождений, так как боялись потерять доступ к румынской нефти в случае бо́льших бунтов легионеров. К тому моменту Антонеску успел заручиться поддержкой Третьего рейха в борьбе против легионеров. В свою очередь, Гитлер потребовал, чтоб Антонеску содействовал Германии в войне против СССР. Несмотря на это, никаких совместных договоров не было заключено.

К началу Великой Отечественной войны к румынско-советской границе были стянуты 11-я немецкая армия и части 17-й немецкой армии и 3-я и 4-я румынские армии общей численностью более 600 000 человек. Румынское командование планировало захватить небольшие плацдармы на левом берегу Прута (реки, по которой проходит восточная румынская граница) и с них развернуть наступление. Плацдармы располагались на расстоянии 50—60 км друг от друга.

В 3:15 утра 22 июня Румыния атаковала СССР. Румынская авиация в первые часы боёв нанесла воздушные удары по территории СССР — Молдавской ССР, Черновицкой и Аккерманской областям Украинской ССР, Крымской АССР Российской СФСР. Одновременно с южного берега Дуная и правого берега Прута начался артиллерийский обстрел приграничных населённых пунктов. В тот же день после артподготовки румынские и германские войска форсировали Прут близ Куконешти-Веки, Скулен, Леушен, Чоры и в направлении Кагула, Днестр у Картал, а также попытались форсировать Дунай. План с плацдармами был реализован частично: уже 24 июня советские пограничники уничтожили все румынские войска на территории СССР, за исключением Скулен. Там румынская армия заняла оборону. Румынским войскам противостояли 9-я, 12-я и 18-я советские армии, а также Черноморский флот.

Оккупация Буковины, Бессарабии и междуречья Днестра и Буга

Гитлер дал согласие на присоединение Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного Буга к Румынии. Эти территории попали под контроль румынских властей, на них были учреждены Буковинское губернаторство (под управлением Риошяну), Бессарабское губернаторство (губернатор — К. Войкулеску) и Транснистрия (губернатором стал Г. Алексяну). Столицей Буковинского губернаторства стали Черновцы, Бессарабского — Кишинёв, а Транснистрии — сначала Тирасполь, а потом Одесса.

Эти территории (в первую очередь Транснистрия) были необходимы Антонеску для экономической эксплуатации. На них проводилась активная румынизация местного населения. Антонеску требовал от местных властей вести себя так, как будто «власть Румынии установилась на этой территории на два миллиона лет», и заявлял, что пора переходить к экспансионистской политике, которая включала в себя эксплуатацию всех видов ресурсов на захваченных территориях.

Румынская администрация все местные ресурсы, ранее являвшиеся государственной собственностью СССР, раздавала румынским кооперативам и предпринимателям для эксплуатации. Проводилась мобилизация местного населения для обслуживания нужд румынской армии, что вело к ущербу для местного хозяйства из-за оттока рабочей силы. На занятых территориях активно использовался бесплатный труд местного населения. Жителей Бессарабии и Буковины использовали для ремонта и строительства дорог и технических сооружений. Декретом-законом № 521 от 17 августа 1943 года румынской администрацией были введены телесные наказания рабочих. Также местные жители регионов вывозились в Третий рейх в качестве остарбайтеров. С подконтрольных Румынии территорий в Германию угнали около 47 200 человек.

В сельском хозяйстве использовался труд «трудовых общин» — бывших колхозов и совхозов. Каждая община имела в распоряжении от 200 до 400 га земли и состояла из 20—30 семей. Ими выращивались сельскохозяйственные культуры как для своих нужд, так и для нужд румынских войск и администрации. В общинах и хозяйствах не занимались скотоводством, так как весь скот был экспроприирован румынской армией. Из всего произведённого в общине за год румынские власти разрешали оставлять на пропитание только по 80 кг зерна на взрослого и 40 кг на ребёнка, остальное конфисковывалось. В городах и прочих населённых пунктах, где не занимались сельским хозяйством, была введена карточная система покупки хлеба. За день один человек получал от 150 до 200 г. хлеба. В 1942 г. Антонеску издал распоряжение, согласно которому нормы выдачи продовольствия на территории Бессарабии сокращались до минимума (по видимому, таковым служил минимум по калориям, необходимый для физического выживания), при этом урожай собирался под надзором полиции и жандармерии, а сельскохозяйственные продукты, вплоть до отходов производства, передавались в ведение местных румынских инстанций.

Румынская администрация проводила политику румынизации в занятых регионах. Был принят ряд законов, вытеснявший русский, украинский и прочие языки не только из деловой сферы, но и из повседневной жизни. Так, из библиотек в обязательном порядке изымались все книги на русском языке, в том числе написанные на дореформенном русском. Также изымались книги на других языках Европы. С конфискованной литературой поступали по разному: часть сжигали на местах, часть вывозили в Румынию.

Население оккупированных территорий было поделено на три категории — этнические румыны, национальные меньшинства и евреи, получавшие удостоверения личности разных цветов (румыны — белого, нацменьшинства — жёлтого, евреи — зеленого); всем представителям румынского государственного аппарата (включая работников в области образования и священников) предписывалось «доказывать населению, что они румыны».

В отношении мирного населения осуществлялась репрессивная политика, затрагивавшая все сферы жизни. Согласно распоряжениям румынской жандармерии подлежали конфискации не только единицы оружия, находившиеся в частном пользовании, но и все радиоприемники частных лиц. Репрессии предусматривались даже за групповое пение на улице. Следует отметить, что данные распоряжения во многом перекликаются с аналогичными немецкими, действовавшими на Украине. Как признавали сами местные румынские инстанции, в реальности, проведение Румынией оккупационных мероприятий контролировали немцы, более того — во избежание нежелания румын воевать на стороне Германии немцы разворачивали так называемые «пункты по перевоспитанию румынских дезертиров», а за наступающими румынскими частями нередко следовали заградительные отряды СС.

Проводилась постепенная румынизация учебных заведений. В первую очередь это касалось Транснистрии, где проживало больше украинцев и русских, чем молдаван. В школы региона были направлены учителя румынского языка, которые прикреплялись к каждому классу. В Кишинёве был введён строгий закон, вообще запрещавший разговаривать на русском языке. Кроме того, администрация требовала употребления румынских эквивалентов славянских имён: Дмитрий — Думитру, Михаил — Михай, Иван — Ион и т. д. Местное население не подчинялось этим законам. По словам губернатора Кишинёва, «использование русского языка вновь становится обычаем». Для сопротивления румынским законам и сохранения самобытной культуры народов Бессарабии интеллигенцией создавались подпольные кружки. Эти общества преследовались полицией, так как проводили популяризацию и пропаганду нерумынских культур Бессарабии и Буковины среди населения.

Битва за Сталинград

В сентябре 1942 года 3-я и 4-я румынские армии прибыли к Сталинграду, вместе с ними были части ВВС Румынии: 7-е звено истребителей, 5-е звено бомбардировщиков, 1-е звено бомбардировщиков, 8-е звено истребителей, 6-е звено истребителей-бомбардировщиков и 3-е звено бомбардировщиков. Эти звенья должны были обеспечивать поддержку с воздуха румынским армиям и 6-й немецкой. 3-я армия под командованием Петре Думитреску защищала немецкие позиции с Дона. К 19 ноября 1942 года эта армия насчитывала около 152 490 человек. 4-я армия под командованием Константина Константинеску заняла позиции южнее Сталинграда. В ноябре 1942 года эта армия насчитывала 75 580 человек.

Между 3-й и 4-й румынскими армиями расположилась 6-я немецкая армия под командованием Фридриха Паулюса . Также в этом регионе находились 4-я немецкая армия, 8-я итальянская армия и 2-я венгерская армия, которые вместе с румынскими войсками входили в группу армий «B». Им противостояли 51-я и 57-я советские армии.

19 ноября под Сталинградом состоялось первое крупное сражение при участии румынских войск. Оно началось с советской артиллерийской подготовки, вслед за которой Красная армия перешла в наступление. Румынские части оказались в затруднительном положении, поскольку в наступлении принимали участие тяжёлые советские танки. В связи с этим им пришлось отступить в Распопинское. В этом селе произошёл ещё один крупный бой, когда советские танковые части попытались освободить село. Румынским войскам удалось отразить атаку, однако Красная армия в двух местах прорвала сталинградский фронт возле 3-й румынской армии.

К концу 20 ноября фронт возле 3-й армии был прорван на 70 километров. В связи с этим штаб армии был переведён в поселение Морозовская, а 15-тысячная группа генерала Михая Ласкара попала в окружение. В тот же день 51-я и 57-я советские армии начали наступление на 4-ю румынскую, а вечером 1-я и 2-я румынские дивизии были разбиты. 21 ноября 22-я дивизия попыталась ослабить натиск на группу Михая Ласкара, однако по пути сама была втянута в бой. 1-я румынская дивизия попыталась помочь 22-й дивизии, однако во время контрнаступления по ошибке прибыла к советским позициям. Только 25 ноября остаткам 1-й дивизии удалось покинуть опасный район.

Вечером 22 ноября группа Ласкара попыталась выйти из окружения, однако по пути к немецким позициям Михай Ласкар попал в плен, а большинство солдат были убиты. 23 ноября эта группа была уничтожена. Также были окружены многие румынские части. 24 ноября Красная армия продолжила наступление, в результате которого румынские части понесли крупные потери. Из окружения удалось вырваться лишь 83 000 румынским солдатам. Сталинградский фронт теперь проходил по реке Чир.

В последующие дни ситуация на фронте только ухудшалась. 25 ноября 4-я румынская дивизия под натиском советских войск вынуждена была отступить. Однако 26 ноября румынско-германские войска взяли инициативу в свои руки, остановив советское наступление. 27 ноября, в ходе операции немецких войск «Винтергевиттер», наступавшие советские части были остановлены у Котельниково. Хотя наступление Красной армии было приостановлено, но в ходе операции 4-я румынская армия понесла потери более 80% личного состава. 16 декабря советские войска начали операцию «Малый Сатурн», в результате которой румынские армии снова понесли тяжёлые потери. В ночь с 18 на 19 декабря 1-й корпус при попытке отступить был задержан 6-й советской армией и разбит. К югу от разбитой 3-й армии по-прежнему находились 4-я румынская армия и 8-я итальянская армия, которые совместно оборонялись и пытались установить связь с германскими войсками в Сталинграде. Итальянская армия потерпела поражение 18 декабря, а 26 декабря 4-я армия отступила, понеся серьёзные потери. 2 января последние румынские войска покинули реку Чир.

В ходе Сталинградской битвы румынские войска понесли общие потери численностью 158 850 человек, ВВС Румынии во время боёв потеряли 73 самолёта. Из 18 румынских дивизий, дислоцировавшихся под Сталинградом, 16 понесли тяжёлые потери. Ещё 3000 румынских солдат попали в плен. 2 февраля 1943 года сражение под Сталинградом завершилось победой Красной армии.

Краснодарская операция

В декабре румынские войска были разбиты под Сталинградом, а на Кавказе для 2-й горной дивизии сложилась тяжёлая ситуация. 2-я дивизия 4 декабря 1942 года получила приказ покинуть Северную Осетию. Отступление проводилось в сложных условиях, при низкой температуре и постоянных атаках советских войск. На Кубани уже находилась 17-я германская армия, в которой насчитывалось 64 000 румынских солдат.

11 января 1943 года 6-я и 9-я кавалерийские дивизии вместе с немецким 44-м корпусом преградили путь Красной армии к Краснодару. 16 января 9-я дивизия вступила в бой с тремя советскими дивизиями, в ходе которого смогла отразить атаку. 12 февраля войска Красной армии вошли в Краснодар, а затем предприняли попытку выбить германские армии с Кубани. 2-я румынская горная дивизия оказалась в тяжёлом положении, в связи с чем 20 февраля германская 9-я пехотная дивизия и 3-я румынская горная дивизия на время приостановили советское наступление и прорвались ко 2-й дивизии.

Одновременно происходила реорганизация кубанского фронта. Две румынские кавалерийские дивизии были направлены к Анапе и на черноморское побережье. Остальные румынские дивизии были прикреплены к германским войскам или разделены на несколько частей. 2-я горная дивизия осталась на прежних позициях. Эта реорганизация предшествовала советскому наступлению в направлении Таманского полуострова. Наступление началось 25 февраля 1943 года. 17-й немецкой армии удалось удержать позиции и отразить атаку, также на своих позициях оставались все румынские части. Несмотря на успешные действия румынско-германских войск, они понесли большие потери. Из-за этого 17-я армия сократила линию фронта, а 2-я горная дивизия покинула Кубань и отошла в Крым. 25 марта советские войска вновь попытались прорвать германскую оборону, но наступление снова завершилось неудачей. Во время боя отличился 1-й румынский батальон, который не позволил Красной армии окружить 17-ю армию. Во время третьего советского наступления в апреле 19-я дивизия была вынуждена отойти в тыл в связи с большими потерями. 26 мая началось четвёртое наступление, на этот раз главным направлением стало Анапское. В ходе боёв Красной армии к 4 июня удалось взять только высоту 121. К тому моменту 19-я дивизия вернулась на фронт.

В начале июня 1943 года интенсивность боёв в Кубани снизилась, во время перерыва 3-я горная дивизия была отправлена в Крым. 16 июля советские войска начали ещё одно наступление, однако были отброшены на исходные позиции. 22 июля два советских батальона прорвались к Новороссийску, все попытки отразить наступление были безуспешными. Во время боя за город румынско-германские войска понесли большие потери, отдельные части потеряли более 50% личного состава. Тем временем эвакуация румынских войск в Крым продолжалась, румынские военно-воздушные части были отправлены в Керчь, 6-я кавалерийская дивизия тоже была отправлена в Крым. Ей на замену прибыла 4-я горная дивизия.

9 сентября началась Новороссийско-Таманская наступательная операция Красной армии. Для того чтобы не потерять контроль над Новороссийском румынско-германские войска бросили в бой все силы. Однако Красная армия провела 10 сентября десантную операцию, высадив в новороссийском порту 5000 человек. 15 сентября сражение за Новороссийск окончилось — немецко-румынские войска были выбиты из него. На севере Кубани также складывалась тяжёлая ситуация, в связи с чем румынские войска начали отступление.

С 4 сентября начали разрабатываться планы эвакуации румынско-немецких войск с Таманского полуострова, а в середине сентября после разгрома немецких войск в Новороссийске началась эвакуация. 1-я и 4-я дивизии покинули регион на самолётах 20 сентября. 24 и 25 сентября из Кубани в Крым отступили остальные румынские части, но 10-я пехотная дивизия попала в Крым только 1 октября. Отступление сопровождалось постоянными боями с советскими войсками. В итоге с февраля по октябрь румынские войска потеряли 9668 человек (из них 1598 убиты, 7264 ранены и 806 пропали без вести.

Государственный переворот и переориентация внешней политики

23 августа 1944 года Ион Антонеску со своими советниками по совету верного Михаю I Константина Сэнэтеску отправился во дворец Михая I для того, чтобы доложить о ситуации на фронте и обсудить дальнейшие военные действия. К тому моменту в ходе Ясско-Кишинёвской операции на фронте был прорыв в 100 км, и Антонеску срочно прибыл к королю. Он не знал, что Михай I и Коммунистическая партия договорились о государственном перевороте, а коммунисты даже подготавливали вооружённое восстание. Ион Антонеску, прибыв во дворец, был арестован и отстранён от власти. Одновременно в Бухаресте военные части, возглавляемые коммунистами, и добровольческие отряды взяли под свой контроль все государственные учреждения, телефонную и телеграфную станции, лишив лидеров страны и германских командиров связи с Германией. Ночью Михай I выступил в радиоэфире. Во время своей речи он объявил о смене власти в Румынии, прекращении военных действий против СССР и перемирии с Великобританией и США, а также о формировании нового правительства во главе с Константином Сэнэтеску. Несмотря на это, война продолжалась. Не все румынские офицеры знали о перемирии или поддерживали новую власть. Так, военные действия на юге Молдавии продолжались до 29 августа, но уже 31 августа советские войска заняли Бухарест.

Переворот не был выгоден Германии и германским войскам, находившимся на территории Румынии. Это была группа армий «Южная Украина», в которую входили 6-я немецкая армия, 8-я немецкая армия, 17-й армейский немецкий корпус и 2-я венгерская армия. Для того, чтобы подавить восстание в Бухаресте, туда были направлены германские части, которых остановили верные королю румынские войска. Немецкая авиация предприняла несколько бомбардировок Бухареста, румынские истребители вступали с ними в ожесточенные бои. Немецкие войска, которые находились на фронте у Прута, тоже немедленно направились в столицу Румынии, однако их окружила Красная армия. Одновременно румынскими войсками были атакованы немецкие военные части, расквартированные в Плоешти для охраны нефтяных месторождений. Эти части попытались отступить из Плоешти в Венгрию, но понесли большие потери и не смогли продвигаться дальше. В итоге в румынский плен попало более 50 000 германских солдат. Советское командование направило на помощь румынским войскам и восставшим 50 дивизий.

В румынской историографии принято считать, что румынский народ самостоятельно сверг Иона Антонеску и разбил германские армии, находившиеся в Румынии, а помощь СССР и прочие внешнеполитические факторы сыграли не самую значительную роль в государственном перевороте.

Ион Антонеску был выдан Советскому Союзу, поддерживавшая его служба сигуранца была распущена. Однако позже бывшего кондукэтора СССР вернул назад в Румынию, где тот по приговору трибунала был расстрелян вместе с некоторыми своими приближёнными.