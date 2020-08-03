В старой газете нашли «пророчество Бога» о COVID-19

В японской газете тридцатилетней давности читатели обнаружили предсказание пандемии COVID-19. В материале издания указывался именно 2020 год и говорилось, что вирусом заразится половина человечества, пишет «Московский комсомолец».

Как отмечается, речь идет о газете Gifu Shimbun от 2 мая 1990 года. В статье под громким заголовком «Пророчество Бога» журналист писал, что через тридцать лет из-за глобального потепления мир охватит пандемия инфекции, которой заболеет половина населения. При этом на фоне разрушения озонового слоя у большинства людей ослабнет иммунитет.

Конспирологи начали обсуждать старую публикацию в социальных сетях, сравнивая ее автора с Нострадамусом. Из-за возникшего ажиотажа вокруг материала редакция ежедневника выступила с заявлением, в котором объяснила, что статья была написана на основе доклада ВОЗ того времени. Журналисты заверили, что каких-то конкретных деталей, которые указывали бы на особенности пандемии COVID-19, в публикации нет.

Тем не менее любители теорий заговора принялись утверждать, что, раз оно так и есть на самом деле, то рукой журналистов водила «высшая сила», которая пыталась подать человечеству знак. А про то, что специалисты ВОЗ вообще-то обычно много выпускают подобных предупреждений, решили не упоминать.