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Главные преступления русских предателей в ВОВ 

Русская семерка 2 часа назад
Главные преступления русских предателей в ВОВ
Фото: Русская семерка
Власовцы, или бойцы Русской освободительной армии (РОА) — в военной истории фигуры неоднозначные. До сих пор историки не могут прийти к единому мнению. Сторонники считают их борцами за справедливость, истинными патриотами русского народа. Противники безоговорочно уверены, что власовцы — предатели Родины, перешедшие на сторону врага и беспощадно уничтожавшие своих соотечественников.

Для чего Власов создавал РОА

Власовцы позиционировали себя патриотами своей страны и своего народа, но не правительства. Их целью якобы было свергнуть установившийся политический режим, чтобы обеспечить людям достойную жизнь. Генерал Власов считал большевизм, в частности Сталина, главным врагом русского народа. Процветание же своей страны он связывал с сотрудничеством и дружескими отношениями с Германией.

Измена Родине

Власов перешел на сторону врага в самый непростой для СССР момент. Движение, которое он пропагандировал и в которое вовлек бывших солдат Красной Армии, было направлено на уничтожение русских. Дав присягу на верность Гитлеру, власовцы приняли решение убивать простых солдат, выжигать деревни и уничтожать свою Родину. Более того, Власов подарил свой орден Ленина бригаденфюреру Фегеляйну в ответ на проявленную к нему лояльность.

Ценные советы

Демонстрируя свою преданность, генерал Власов давал ценные военные советы. Зная проблемные места и планы Красной Армии, он помогал немцам планировать атаки. В дневнике министра пропаганды Третьего рейха и гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса есть запись о его встрече с Власовым, который дал ему советы с учетом опыта защиты Киева и Москвы, как лучше организовать оборону Берлина. Геббельс написал: «Беседа с генералом Власовым воодушевила меня. Я узнал, что Советский Союз должен был преодолеть точно такой же кризис, который преодолеваем мы сейчас, и что из этого кризиса есть непременно выход, если быть предельно решительным и не поддаться ему».

На подхвате у фашистов

Власовцы принимали участие в зверских расправах над мирными жителями. Из воспоминаний одного из них: «На другой день комендант города Шубер приказал выгнать всех совхозников на Черную балку, закапывать, как следует, расстрелянных коммунистов. Вот бродячих собак отлавливали, в воду побросали, город очистили… Сначала от евреев и веселых, заодно от Жердецкого, потом от собачек. И трупы закопать заодно. Проследить. А как же иначе, господа? Ведь не сорок первый год уже — сорок второй на дворе! Уже проделки карнавальные, радостные потихоньку скрывать приходилось. Это ведь раньше можно было и так, по-простому. Пострелять и побросать на песочке прибрежном, а теперь — закапывать! А ведь как мечталось!» Солдаты РОА вместе с нацистами громили партизанские отряды, с упоением рассказывая об этом: «Вешали на рассвете пойманных партизанских командиров на столбах железнодорожной станции, потом продолжали пьянствовать. Пели немецкие песни, обнявшись со своим командиром, ходили по улицам и задевали испуганных сестер милосердия! Настоящая банда!».

Боевое крещение

Генерал Буняченко, командовавший 1-й дивизией РОА, получил приказ о подготовке дивизии к наступлению на захваченный советскими войсками плацдарм с задачей отбросить в этом месте советские войска на правый берег Одера. Для армии Власова это было боевое крещение — она должна была доказать свое право на существование. 9 февраля 1945 года РОА впервые вышла на позиции. Армия захватила Нойлевин, южную часть Карлсбизе и Керстенбрух. Йозеф Геббельс даже отметил в своем дневнике «выдающиеся достижения отрядов генерала Власова». Солдаты РОА сыграли ключевую роль в сражении — благодаря тому, что власовцы вовремя заметили замаскированную батарею советских противотанковых пушек, готовых к бою, немецкие подразделения не стали жертвой кровавого побоища. Спасая фрицев, власовцы беспощадно убивали своих соотечественников. 20 марта РОА должна была захватить и оборудовать плацдарм, а также обеспечить проход судов по Одеру. Когда в течение дня левый фланг, несмотря на сильную артиллерийскую поддержку, был остановлен, русские, которых с надеждой ждали измученные и павшие духом немцы, были использованы в качестве «кулака». Немцы отправляли власовцев на самые опасные и заведомо провальные задания.

Пражское восстание

Проявили себя власовцы в оккупированной Праге — решили выступить против немецких войск. 5 мая 1945 года они пришли на помощь восставшим. Повстанцы продемонстрировали небывалую жестокость — расстреляли из тяжелых зенитных пулеметов немецкую школу, превратив ее учеников в кровавое месиво. Впоследствии отступающие из Праги власовцы сходились с отступающими немцами в рукопашных схватках. Итогом восстания стали грабежи и убийства гражданского населения и не только немецкого. Версий того, почему РОА приняла участие в восстании, было несколько. Возможно, она пыталась заслужить прощение советского народа или же стремилась получить политическое убежище в освобожденной Чехословакии. Одним из авторитетных остается мнение, что немецкое командование поставило ультиматум: либо дивизия выполняет их приказы, либо она будет уничтожена. Немцы дали понять, что существовать самостоятельно и действовать по своим убеждениям РОА не сможет, и тогда власовцы пошли на саботаж. Авантюрное решение принять участие в восстании дорого обошлось РОА: около 900 власовцев были убиты в ходе боев в Праге (официально — 300), 158 раненых бесследно исчезли из пражских госпиталей после прихода Красной Армии, 600 власовцев-дезертиров были выявлены в Праге и расстреляны красноармейцами
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