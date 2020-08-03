Русские привычки, удивляющие иностранцев 

Россия для западных гостей всегда была и остается страной загадочной. И хотя мало кто сейчас всерьез верит в то, что по улицам российских городов свободно расхаживают медведи, некоторые привычки и традиции русских людей до сих пор удивляют иностранцев. «Рамблер» рассказывает о некоторых из них.

Русские готовят много еды на праздники

Если на Западе считается нормой позвать друзей в гости и поставить на стол лишь небольшое количество закусок, то в России посадить гостей за стол, который не ломится от изобилия блюд, просто невозможно. Несколько салатов, закусок, горячее, гарнир, а потом еще и чай со сладостями — вот традиционное меню праздничного российского стола.

Подробно отвечают на вопрос: «Как дела?»

На Западе этот вопрос задают из вежливости, встретив, например, на улице знакомых. Так же вежливо человек, которому адресован вопрос ограничится фразой: «Все хорошо, спасибо». В России же большинство людей на вопрос «Как дела» обстоятельно рассказывают о своей жизни. Это ставит в тупик гостей-иностранцев, которые всего лишь хотели быть вежливыми, а взамен вынуждены выслушать длинную историю в ответ.

Перед отъездом куда-то обязательно присядут, прежде, чем выйти из дома

Иностранцы не понимают традиции «присесть на дорожку». Лишь в России распространен обычай перед отправлением в путешествие спокойно посидеть одну-две минуты. Откуда взялась эта традиция, вряд ли многие знают и помнят, но чтут ее многие.