«Пророчество Бога» предсказало вирус еще 30 лет назад

В материале японской газеты тридцатилетней давности читатели обнаружили предсказание пандемии COVID-19. Статья рассказывала о том, что в 2020 году половина человечества заразится неизвестным вирусом. Теперь любители теории заговора утверждают, что при написании этого текста журналистами управлял всевышний.

Речь идет о газете Gifu Shimbun от 2 мая 1990 года, в котором и была размещена статья с достаточно громким заголовком «Пророчество Бога».

В материале журналист утверждал, что через тридцать лет из-за глобального потепления мир охватит инфекция, которой заболеет половина населения. А из-за дыр в озоновом слое у большинства людей ослабнет иммунитет, что приведет к катастрофе.