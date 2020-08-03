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В газете 1990 года нашли «пророчество Бога» о коронавирусе 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
«Пророчество Бога» предсказало вирус еще 30 лет назад
Фото: depositphotos
В материале японской газеты тридцатилетней давности читатели обнаружили предсказание пандемии COVID-19. Статья рассказывала о том, что в 2020 году половина человечества заразится неизвестным вирусом. Теперь любители теории заговора утверждают, что при написании этого текста журналистами управлял всевышний.
Речь идет о газете Gifu Shimbun от 2 мая 1990 года, в котором и была размещена статья с достаточно громким заголовком «Пророчество Бога».
В материале журналист утверждал, что через тридцать лет из-за глобального потепления мир охватит инфекция, которой заболеет половина населения. А из-за дыр в озоновом слое у большинства людей ослабнет иммунитет, что приведет к катастрофе.
Несмотря на то, что вирус появился в результате контакта человека и животного (летучей мыши), многие поверили в слова журналиста. Хотя специалисты ВОЗ ежегодно предупреждают население о разного рода опасностях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирус помог найтись разлученным сестрам.
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Истории , ВОЗ
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